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충북 영동군, 디지털 관광주민증 이용건수 전국 1위 기록

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본문 요약

충북 영동군의 디지털 관광주민증 이용 건수가 전국 인구감소지역 중 최고를 기록하고 있는 것으로 나타났다.

영동군에 따르면 올해 1월 1일~5월 17일 집계된 영동군 디지털 관광주민증 이용 건수는 총 1만3133건을 기록했다.

디지털 관광주민증을 운영 중인 전국 44개 지자체 중 1위다.

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충북 영동군, 디지털 관광주민증 이용건수 전국 1위 기록

입력 2026.05.19 11:38

  • 이삭 기자

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충북 영동군청 전경. 영동군 제공.

충북 영동군청 전경. 영동군 제공.

충북 영동군의 디지털 관광주민증 이용 건수가 전국 인구감소지역 중 최고를 기록하고 있는 것으로 나타났다.

영동군에 따르면 올해 1월 1일~5월 17일 집계된 영동군 디지털 관광주민증 이용 건수는 총 1만3133건을 기록했다. 디지털 관광주민증을 운영 중인 전국 44개 지자체 중 1위다. 2위는 1만250건을 기록한 단양군이다.

디지털 관광주민증은 인구감소지역에서 관광 활성화를 목적으로 발행하는 쿠폰북 형태의 명예 주민증이다.

영동군은 2024년 3월 한국관광공사 공모에 선정된 이후 관람, 숙박, 식음료, 쇼핑, 체험 등 5개 분야 34개 가맹점을 발굴해 이용금액 할인 등 다양한 혜택을 제공하고 있다.

영동군은 군이 추진 중인 ‘영동여행 리워드 사업’과 디지털 관광주민증을 연계한 것이 이용 건수를 높인 것으로 보고 있다. 이 사업은 관외 거주 개별 관광객(1~20인 미만)을 대상으로, 영동군에서 사용한 여행경비의 40% 상당을 최대 20만 원까지 지역특산품 등으로 지원하는 것이다. 지역특산품은 심사·확인 후 택배로 배송된다.

디지털 관광주민증 주요 이용처로는 2000원의 할인혜택이 제공되는 영동 와인터널이 6550건으로 가장 많은 것으로 나타났다. 3000원을 할인받을 수 있는 레인보우 힐링센터가 6028건으로 뒤를 이었다.

김보람 영동군 관광정책팀 주무관은 “영동여행 리워드 사업에 참여하는 방문객들에게 디지털 관광주민증 발급을 유도한 것이 이용 건수 증가에 큰 영향을 준 것으로 보인다”며 “관광객은 경비 부담을 줄이고, 지역 상권은 매출이 늘어나는 ‘상생 관광’이 큰 효과를 보고 있다”고 말했다.

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