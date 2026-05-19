임금근로일자리, 5분기 만에 가장 큰 폭으로 증가...건설·제조·청년·40대 일자리는 여전히 ‘줄었음’

지난해 4분기 임금근로 일자리가 1년 전보다 약 22만개 늘어나면서 5분기 만에 최고 증가폭을 기록했다. 건설 경기가 소폭 회복세를 보이며 일자리 감소폭이 축소된 가운데 내수 일자리도 크게 늘어난 영향이다. 그렇지만, 20대 신규채용 일자리가 통계 제공 이래 가장 적었고, 제조업·건설업의 일자리 감소세도 이어지고 있어 위축된 고용이 크게 살아나진 못하고 있다는 평가가 나온다.

국가데이터처가 19일 발표한 ‘2025년 4분기 임금근로 일자리 동향’을 보면, 지난해 11월 기준 임금근로 일자리는 2112만3000개로 1년 전보다 22만1000개(1.1%) 늘어났다. 임금근로 일자리가 2100만개를 웃돈 것은 관련 통계 집계가 시작된 2017년 이래 처음이다. 증가폭과 증가율은 일자리가 약 25만개(1.2%) 늘었던 지난 2024년 3분기 이후 가장 커 일자리가 회복되는 흐름을 보였다.

임금근로 일자리는 근로자가 실제로 일한 일자리 수를 집계한 통계로 취업자와는 다른 개념이다. 한 사람이 여러 곳에서 일하면 일자리도 여러 개로 계산된다.

4분기 일자리가 늘어난 것은 그간 부진했던 제조업·건설업의 일자리가 소폭 회복세를 보인 영향이 컸다.

산업별로 보면, 건설업 일자리는 1년 전보다 8만8000개 줄어 전 산업 중 감소폭이 가장 컸다. 다만, 12만8000개 줄었던 전분기 보단 감소폭이 4만개 축소됐다. 제조업 일자리는 1만4000개 줄었으나 전분기보단 감소폭이 1000개 적었다.

국가데이터처 관계자는 “건설업이 2023년 4분기 이후 일자리가 감소세였는데 전분기보다 감소 폭이 크게 줄어 일자리도 늘어났다”며 “건설 기성액 감소폭이 줄고 건설 인허가 실적 증가율은 증가전환한 영향”이라고 설명했다.

이 외에도 보건·사회복지 일자리가 12만6000개 늘면서 건설·제조업의 고용부진을 만회했다. ‘내수 일자리’로 꼽히는 숙박·음식 일자리가 4만개, 도소매 일자리도 1만3000개 늘어난 것도 전체 일자리 증가에 기여했다. 숙박·음식과 도소매 일자리는 전분기와 비교해 증가폭이 두배 안팎 확대됐다.

그렇지만, 양질의 일자리인 제조업과 건설업 고용이 위축되면서 청년인 20대와 경제의 중추인 40대 일자리가 부진을 면치 못하고 있다. 20대 이하 일자리는 전년보다 11만1000개 쪼그라들었다. 2022년 4분기 이후 13개 분기 연속 감소세다.

40대 일자리도 3만7000개 줄어 10분기 연속 감소하고 있다.

20대 이하는 제조업(-3만1000개), 건설업(-1만7000개)에서 주로 일자리가 줄었고, 40대는 건설업(-3만개), 제조업(-9000개)에서 일자리가 감소했다. 20대 이하의 경우엔 신규채용 일자리가 134만8000개에 그쳐 통계 집계 이래 가장 적었다.