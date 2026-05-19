화성 대기서 ‘밥솥처럼 증기 뿜는 배출구’ 발견···인류 개척 변수 부상

미 연구진, 네이처 커뮤니케이션스에 발표 자기장 없는 화성서 ‘즈완-울프 효과’ 확인

태양에서 폭풍처럼 날아든 전기적 성질의 알갱이들을 행성 외부로 슬쩍 밀어내는 ‘즈완-울프 효과’가 화성에서 관찰됐다. 자체 자기장이 없는 행성에서 이 효과가 확인된 것은 이번이 처음이다. 즈완-울프 효과는 행성에서 생물이 살도록 하는 데 도움을 주기 때문에 이번 발견은 인간의 화성 개척지 건설에서 중요한 참고 자료가 될 것으로 보인다.

미국 항공우주국(NASA)은 18일(현지시간) 자신들이 운영하는 화성 무인 탐사선 ‘메이븐’의 2023년 12월 관측 결과를 정밀 분석한 미 웨스트버지니아대 중심의 연구진이 화성 대기에서 기존에는 발견되지 않았던 현상을 확인했다고 발표했다. 해당 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스’에 실렸다.

연구진이 발견한 것은 ‘즈완-울프 효과’다. 즈완-울프 효과는 태양풍, 즉 태양에서 바람처럼 방출되는 전기적 성질의 알갱이들이 특정 행성 외부와 부딪칠 때 생긴다. 충돌 스트레스를 줄이기 위해 전기적 알갱이를 행성 외부로 물총을 쏘듯 배출하는 것이 즈완-울프 효과의 핵심이다.

즈완-울프 효과는 압력밥솥 안에 쌓인 증기를 밖으로 내보내는 배출구 역할을 하는 셈이다. 증기 배출구가 없으면 압력밥솥은 폭발하거나 망가진다.

즈완-울프 효과는 그동안 지구와 토성, 목성 등 자기장을 스스로 형성하는 행성에서 관찰됐다. 그런데 자기장이 없는 화성에서 즈완-울프 효과가 확인됐다는 점에서 연구진은 이번 발견이 특이하다고 강조했다.

게다가 즈완-울프 효과가 지구에서는 고도 수만㎞에서 생기는데, 화성에서는 이보다 크게 낮은 고도 200㎞에서 관찰된 것도 이상한 점이었다.

연구진은 그 이유가 화성 하늘의 이온층에 있다고 분석했다. 태양풍이 평소보다 강하게 화성으로 들이치면 고도 200㎞에 존재하는 이온층이 자극을 받으면서 일시적으로 자기장을 띤 막을 형성한다는 것이다. 이 때문에 즈완-울프 효과가 나타났다는 얘기다. 실제로 연구진의 분석 대상이 된 2023년 12월은 화성에 강력한 태양풍이 몰아친 때였다.

연구진은 이번 분석이 향후 인간의 화성 개척 과정에서 중요한 참고 자료가 될 것으로 내다봤다. 화성 표면에 유인기지를 세우려고 했을 때 화성의 ‘우주 물리학적 체질’을 정확히 알고 있어야 적절한 방어 대책을 세울 수 있기 때문이다. 태양풍에 담긴 전기적 알갱이는 생물의 DNA를 파괴하기 때문에 화성 여건을 정확히 파악해야 대비 방법도 마련할 수 있다.

다만 메이븐이 지난해 12월 지구와 통신이 끊긴 것은 변수다. 추가 관측이 어려워질 수도 있다는 뜻이다. NASA는 “올해 2월 조사위원회를 구성했다”며 “메이븐의 복구 가능성을 검토할 것”이라고 밝혔다.