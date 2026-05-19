경남도, ‘우주항공의 날’ 일주일간 행사 다채

경남도는 제2회 우주항공의 날(27일)을 기념해 오는 23일부터 29일까지 7일간 도내 전역에서 ‘우주항공 주간’을 운영하며 정책, 산업, 문화 연계 행사를 개최한다고 19일 밝혔다.

경남도는 올해 ‘우주항공산업 발전 유공자 포상’을 최초로 신설해 산업 경쟁력 강화에 기여한 민간인 10명에게 도지사 표창을 수여한다. 27일에는 경남창조경제혁신센터와 공동으로 온라인 투자유치 설명회(IR)를 열고 캠프, 일켐, 지티엘 등 지역 기업의 투자 유치를 지원한다. 이번 설명회는 우주항공청 뉴스페이스 펀드 운용사와 연계해 진행한다.

기술 교류와 인재 양성을 위한 학술 프로그램도 진행한다. 경상국립대학교는 28일부터 이틀간 ‘제7회 항공핵심기술 국제컨퍼런스’를 개최해 항공우주시스템 첨단소재와 위성시스템 등 기술 동향을 공유한다. 27일에는 경남과학고등학교에서 한국항공우주연구원 출신 전문가를 초빙해 진로 탐색 특강을 한다.

도민 참여형 문화 행사도 마련했다. 27일 사천 우주항공청 일원에 ‘2026 사천에어쇼 우주항공방위산업전 홍보관’을 포함한 전시체험관을 조성한다.

현장에는 ‘우주항공방위산업전 홍보관’을 비롯해 경남테크노파크 경남과학문화 거점센터·국립창원대학교·인제대학교 등이 참여하는 우주 체험부스가 마련된다.

또 거창 월성우주창의과학관은 24일부터 이틀간 천체망원경 관측 프로그램을 운영하며, 김해천문대는 23일 야외 천체관측회를 개최한다.

경남도 관계자는 “이번 우주항공 주간을 통해 도민들이 일상 속에서 우주항공 문화를 자연스럽게 누리고, 우주항공청 소재지인 경남의 위상을 체감하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.