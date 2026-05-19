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본문 요약

경남도는 연중 돌봄서비스를 운영 중인 '경남도 발달장애인 긴급돌봄센터'의 이용도가 높아지고 있다고 19일 밝혔다.

보호자들은 심리적 어려움, 치료·입원, 경조사 등 긴급한 사유로 장애인의 일시적인 돌봄이 어려울 때 이 서비스를 이용하고 있다.

경남도 발달장애인 긴급돌봄센터는 개소한 2023년 54명, 2024년 155명, 2025년 150명이 이용한 것으로 집계됐다.

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경남 발달장애인 24시간 긴급돌봄 서비스 ‘호응’

입력 2026.05.19 12:45

수정 2026.05.19 12:46

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  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남도 발달장애인 긴급돌봄센터. 경남도 제공

경남도 발달장애인 긴급돌봄센터. 경남도 제공

경남도는 연중 돌봄서비스를 운영 중인 ‘경남도 발달장애인 긴급돌봄센터’의 이용도가 높아지고 있다고 19일 밝혔다.

이 서비스는 발달장애인 보호자에게 갑작스러운 일이 발생하면, 발달장애인을 센터에서 대신 안전하게 보호해주는 사업이다.

보호자들은 심리적 어려움, 치료·입원, 경조사 등 긴급한 사유로 장애인의 일시적인 돌봄이 어려울 때 이 서비스를 이용하고 있다.

경남도 발달장애인 긴급돌봄센터는 개소한 2023년 54명, 2024년 155명, 2025년 150명이 이용한 것으로 집계됐다.

발달장애인 긴급돌봄서비스는 6세 이상 65세 미만 등록 발달장애인을 대상으로 한다. 이용 기간은 1회 입소 때 1일부터 최대 7일까지이며, 연간 최대 30일까지 이용할 수 있다.

센터에는 센터장과 돌봄인력 등 총 11명이 배치돼 일상생활 지원, 식사 지원, 사회참여 활동, 야간돌봄 등 이용자 특성에 맞춘 서비스를 지원한다. 남녀 생활공간을 분리해 정원 남성 4명, 여성 4명 규모로 24시간 돌봄서비스를 제공하고 있다.

긴급돌봄서비스 신청은 평일 주간에는 경남도 장애아동·발달장애인지원센터(055-716-2390), 평일 야간과 주말·공휴일, 당일 입소가 필요할 때는 경남도 발달장애인 긴급돌봄센터(055-328-8250)로 문의하면 된다.

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