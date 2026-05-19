‘어느덧 여름’···대구 시민건강놀이터, 9월까지 폭염 대비 프로그램

대구시는 오는 9월까지 ‘폭염기 건강관리 프로그램’을 운영한다고 19일 밝혔다.

대구시는 시민건강놀이터 1층 시니어 커뮤니티존을 ‘무더위 건강쉼터’로 지정해 시민들에게 상시 개방한다. 이 곳에서는 방문객을 대상으로 혈압·혈당 측정 및 건강상담도 이뤄질 예정이다.

또한 시민건강놀이터 건강식체험관에서는 여름 제철 식재료를 활용한 ‘불 없이 조리하는 간편식 조리법’과 안전한 식재료 보관법 등에 대한 교육이 진행된다. 체력측정체험관에서는 열대야로 인한 수면 부족과 스트레스 완화를 돕기 위한 근력운동 및 스트레칭 교실도 운영된다.

대구시는 시민들의 폭염 대응력을 높이기 위해 현장 캠페인과 온라인 홍보에도 힘쓸 예정이다. 유동 인구가 많은 전통시장 등지에서 상인과 이용객을 대상으로 무더위 건강쉼터를 알리고, 폭염기 건강관리 수칙을 홍보할 계획이다.

시는 카드뉴스와 웹포스터, 문자메시지 등 다양한 수단을 활용해 폭염기 건강관리 수칙과 온열질환 예방 정보를 적극 알린다는 방침이다.

기상청 전망에 따르면 올해 5~6월 평균기온이 평년보다 높을 확률은 50%, 7월은 60%로 예년보다 무더운 날씨가 이어질 것으로 예상된다.

한편 시민건강놀이터는 대구 시민 누구나 무료로 이용할 수 있는 광역 단위 시민건강지원센터다. 분야별 전문 인력이 맞춤형 교육 및 상담, 체험 프로그램 등을 제공한다.

이재홍 대구시 보건복지국장은 “최근 폭염의 시작 시기가 빨라지고 기간도 길어지면서 온열질환 발생 위험이 더욱 커지고 있다”며 “시민 여러분께서는 충분한 수분 섭취와 낮 시간대 야외활동 자제 등 온열질환 예방수칙을 실천해 건강한 여름을 보내시길 바란다”고 말했다.