충북 청주시, 폭염, 집중호우, 한파 등 이상기후 대응 나선다

충북 청주시는 기후위기 적응대책으로 올해 8개 부문, 56개 세부사업을 추진한다고 19일 밝혔다.

시는 오는 12월까지 시 산하 25개 부서와 함께 관련 사업을 추진한다.

주요 사업은 풍수해생활권 종합정비, 기후위기 시민안전보험, 자연재해 종합대책, 풍수해보험 가입 확대, 취약계층 맞춤형 건강관리, 미세먼지 저감 종합대책 추진, 재난 예경보시스템 확대 운영, 기후위기체험 교육관 운영 등이다.

특히 올해는 폭염과 한파 속 이동노동자를 보호하기 위한 ‘이동노동자 쉼터 설치·운영’ 사업을 신규로 추진한다. 배달·택배기사, 대리운전기사 등 이동노동자들이 안전하게 쉴 수 있도록 오는 6월부터 쉼터 2호점 운영에 나선다.

앞서 청주시는 지난해 6월 흥덕구 복대동에 이동 노동자쉼터 1호점을 설치한 바 있다.

시는 또 집중호우와 침수 피해에 대비해 지하차도 안전시스템 강화, 공공하수처리시설 침수예방, 공원녹지 배수로 정비, 재난 예·경보 시스템 확대 운영에 나선다.

도심 열섬현상 완화를 위해 도시생태축 복원, 기후위기 적응 경제성·기능성 수종 식재, 폭염 대비 도시정원·그늘쉼터 조성 등을 통해 녹지공간을 확충한다.

기후위기에 대한 시민 이해와 참여를 높이기 위해 맞춤형 재난교육, 기후위기체험 교육관, 기후위기대응 마을공동체 초록마을 만들기 등도 운영할 예정이다.

청주시 관계자는 “56개 세부사업을 차질 없이 추진해 시민이 안전한 기후탄력도시 청주를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.