청량리종합시장, 전통살리며 재탄생한다···서울시 투자심사 통과

시비 224억4300만원 확보···디자인공모 추진

서울 동대문구 청량리종합시장의 고유성은 살리면서 상인과 고객의 편의를 최대한 살리는 디자인 혁신사업이 서울시 투자 심사를 통과했다. 이번 통과로 구는 총사업비 224억4300만원을 전액 시비로 받을 수 있게 됐다.

동대문구는 제3차 서울시 투자심사위원회에서 ‘조건부 추진-2단계’ 결정을 받았다고 19일 밝혔다. 조건부 추진은 서울시가 투자 심사 통과 사업으로 분류하는 결정의 한 유형이다. 이번 결정에 따라 구는 디자인 공모 및 기본 설계 절차를 밟을 수 있게 됐다.

청량리종합시장은 경동시장, 청과물시장, 약령시장 등과 맞닿아 있는 동대문구의 대표 전통시장이다. 구는 이번 사업으로 청량리시장을 제기동 일대의 역사성과 시장 고유의 활기를 살리면서 방문객이 오래 머물 수 있는 공간을 만든다는 계획이다.

구 관계자는 “청량리 종합시장 디자인혁신 전통시장 조성사업은 낡은 시장 환경을 단순히 고치는 데 그치지 않고 방문객이 머물고 쉬며 즐길 수 있는 공공 공간을 만드는 사업”이라며 “시장 안팎의 보행 동선을 정비하고, 부족했던 휴식·편의 공간을 확충해 청량리 일대를 체류형 전통시장으로 바꾸는 것이 핵심”이라고 설명했다.

시장 중심부에는 2층 규모의 ‘에코 플랫폼’을 설치하고, 주변 건물 옥상과 연결되는 입체보행로를 마련해 정원, 이벤트존, 화장실 등 방문객 편의공간으로 활용하는 방안도 제시됐다.

김기현 부구청장은 “후속 절차를 차질 없이 준비해 전통시장 이용환경을 개선하고 지역 상권에 활력을 더할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.