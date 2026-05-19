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본문 요약

7년 전 시범사업으로 시작한 '알키미스트 프로젝트' 초기 주제가 기술 개발 단계를 넘어 사업화 준비 단계로 넘어가고 있다.

산업부는 이들 주제에 대해 규제 심사, 기술 이전, 수요 기업 연계, 투자·후속 연구 지원 등 과제별 산업화에 필요한 지원방안을 검토할 방침이다.

김성열 산업부 산업성장실장은 "혁신도전형 R&D는 성공 가능성이 높은 기술을 고르는 사업이 아니라, 성공했을 때 산업의 판도를 바꿀 수 있는 기술에 먼저 도전하는 사업"이라며 "도전적 연구가 실제 시장과 산업으로 이어질 수 있도록 규제개선, 투자연계, 후속연구 등 전주기 지원을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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인공 배양육·장기 사업화 단계로···알키미스트 프로젝트 7년 결실 맺나

입력 2026.05.19 13:48

  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

산업부, ‘알키미스트 혁신 기술 라운드 테이블’ 개최

김성열 산업통상부 산업성장실장. 산업부 제공

김성열 산업통상부 산업성장실장. 산업부 제공

7년 전 시범사업으로 시작한 ‘알키미스트 프로젝트’ 초기 주제가 기술 개발 단계를 넘어 사업화 준비 단계로 넘어가고 있다. 정부는 기술 개발 성과가 새로운 시장을 만들고 산업화까지 이어질 수 있도록 지원한다는 계획이다.

산업통상부는 19일 서울 중구 대한상공회의소 회관에서 주요 대학·연구기관 관계자 100여명이 참석한 가운데 ‘알키미스트 혁신 기술 라운드 테이블’을 개최했다. 알키미스트는 연금술사라는 말이다. 이 프로젝트는 연금술사가 금 제조에 비록 실패했지만 새로운 물질을 발견한 것에 착안해, 실패 가능성에도 불구하고 혁신적 성과를 추구한다는 취지에서 시작한 혁신도전형 연구·개발(R&D) 지원 사업이다.

산업부는 2020년 시범사업으로 시작한 뒤 2022년 본사업부터 2031년까지 10년간 총 4132억원을 지원한다. 올해 사업비는 568억원이다.

‘인공 배양육 생산’ ‘면역 거부 반응 없는 인공 장기’ ‘뇌파 통한 의사소통(브레인 투 X)’ ‘초고장력강’ 등 2020년 1차 주제로 선정된 사업은 올해 사업화를 준비하고 있다. 인공 배양육의 경우 가축을 사육하지 않고 동물 세포를 배양해 실제 고기와 유사한 식품을 만드는 기술이다. 현재 시식 가능한 배양육 제품을 구현했고, 파일럿 생산 시설 구축과 민간 투자 유치를 통해 실제 생산과 시장 진입을 준비하고 있다.

인공 장기는 줄기세포와 생체재료를 활용해 이식 시 거부 반응을 줄이고, 손상된 장기 기능을 보완·대체하는 기술이다. 실제 이식 가능성을 고려한 세계 최대 부피의 간 기능 모사 구조체를 구현하고, 토끼 대상 동물실험까지 완료했다.

뇌파 통한 의사소통은 뇌 신호로 외부기기를 제어하거나 의사소통을 돕는 뇌파 기반 소통·제어 기술이다. 국내 최초로 인체 대상 실험 4명을 완료했고, 향후 규제 심사와 사업화 절차를 거쳐 중증 마비·언어 장애 환자의 의사소통과 재활을 돕는 의료기기 시장으로 이어질 것으로 산업부는 기대하고 있다.

초고장력강 등 인공지능(AI) 기반 초임계 소재는 AI로 기존 소재의 성능 한계를 뛰어넘는 초고성능 소재를 개발하는 기술이다.

산업부는 이들 주제에 대해 규제 심사, 기술 이전, 수요 기업 연계, 투자·후속 연구 지원 등 과제별 산업화에 필요한 지원방안을 검토할 방침이다. 김성열 산업부 산업성장실장은 “혁신도전형 R&D는 성공 가능성이 높은 기술을 고르는 사업이 아니라, 성공했을 때 산업의 판도를 바꿀 수 있는 기술에 먼저 도전하는 사업”이라며 “도전적 연구가 실제 시장과 산업으로 이어질 수 있도록 규제개선, 투자연계, 후속연구 등 전주기 지원을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

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