감금·폭행 당하며 계좌 빼앗긴 지적장애인···법원 “갚을 책임 없다”

법원이 의사능력이 부족한 지적장애인 명의로 이뤄진 금전거래에 대해 반환 책임을 물을 수 없다고 판결했다.

대한법률구조공단은 감금·폭행을 당하며 계좌를 빼앗긴 지적장애인 A씨가 2700여만원의 대여금 반환 청구 소송에서 승소했다고 19일 밝혔다.

공단에 따르면 지적장애 3급인 A씨는 지난해 12월부터 올해 2월까지 B씨로부터 모두 54차례에 걸쳐 2767만원을 송금받았다. 이후 B씨는 해당 돈이 대여금이라며 반환을 요구하는 소송을 제기했다.

A씨는 정상적인 사리분별 능력이 현저히 떨어져 스스로 소송에 대응하기 어려운 상태였다. 이에 보호자인 어머니가 성년한정후견을 신청했고 대한법률구조공단이 소송 대리를 맡았다.

재판의 쟁점은 A씨가 실제 차용 당사자인지와 금전거래 당시 의사능력이 있었는지 여부였다.

공단은 A씨 명의 계좌로 돈이 입금된 사실은 인정하면서도 A씨는 단순한 통장 명의자일 뿐 실제 차용인이 아니라고 주장했다. 또 A씨가 C씨로부터 감금과 상습폭행, 협박 피해를 당한 범죄 피해자이며 실질적인 수익자는 C씨라고 강조했다.

공단은 이를 입증하기 위해 C씨에 대한 공소장과 형사 판결문 등을 재판부에 제출했다. 또 A씨는 정상적인 사리 판단 능력이 없는 의사무능력자로 금전대차 행위 자체가 무효이며, 이후 한정후견인이 해당 차용 행위를 취소해 변제 의무 역시 인정될 수 없다고 항변했다.

대전지방법원은 공단 주장을 받아들여 원고의 청구를 기각했다. 재판부는 A씨가 지적장애 3급 진단을 받은 점과 장기간 폭행·협박에 시달리며 계좌를 관리당한 점, C씨가 관련 형사 사건에서 유죄 판결을 받은 점 등을 종합적으로 고려했다.

공단 소속 이기호 변호사는 “이번 판결은 단순히 계좌 명의만으로 법적 책임을 인정하기보다 지적장애인의 의사능력과 범죄 피해 상황, 금원의 실질 귀속관계 등을 종합적으로 고려했다는 점에서 의미가 있다”고 말했다.