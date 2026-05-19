인천공항 통합 사실상 ‘백지화’···인천 여야 국회의원 12명 ‘반대’ 한 목소리

인천시장 후보 박찬대·유정복도 ‘반대’

인천지역 여·야 국회의원들이 인천공항의 경쟁력을 훼손하는 ‘공항 통합’에 반대하기로 했다.

이에 따라 정부가 검토하고 있다는 인천국제공항공사, 한국공항공사, 가덕도신공항건설공단 등 공항 운영 3사 기관 통합은 사실상 백지화 수순을 밟을 것으로 보인다.

더불어민주당 소속 인천지역 국회의원 김교흥·맹성규·유동수·정일영·허종식·노종면·모경종·박선원·이용우·이훈기 등 10명과 인천시장에 출마한 박찬대 후보, 보궐선거에 나서는 송영길·김남준 후보는 19일 기자회견을 열고 ‘공항 통합 반대하고, 인천공항은 민주당이 지킬 것’이라고 밝혔다.

민주당 의원들은 “공항 통합은 인천국제공항공사법과 한국공항공사법 개정 없이는 불가능하다”며 “입법권을 가진 국회 다수당이자, 제1당 소속 인천 국회의원 전원이 인천시민들에게 공개적으로 약속하고, 박 후보도 지난 9일 인천국제공항공사 노조와 서명 협약까지 체결한 만큼, 반드시 지킬 것”이라고 말했다.

이어 “김윤덕 국토교통부 장관은 국회에서 ‘공항 통합과 관련해 구체적으로 논의하거나 준비된 바 없다’고 밝혔으나, 국민의힘은 정부의 ‘통합 검토’를 정략적으로 부풀려 불안감을 조성했다”며 “민주당은 인천의 자부심인 인천공항을 지키겠다”고 덧붙였다.

앞서 국민의힘 소속 윤상현·배준형 국회의원도 ‘인천국제공항 통합 반대와 공공기관 이전 저지 인천 사수 범시민운동본부’에 제출한 답변서에서 인천공항 통합 반대를 명확히 했다.

두 의원은 “인천이 대한민국의 대표 국제도시로 성장할 수 있었던 중심에는 인천공항이 있었다”며 “공항 통합은 인천공항의 독립성과 경쟁력을 약화시키고, 결국 인천의 성장 동력과 미래 먹거리까지 흔들 수 있다는 점에서 우려스럽고, 인천공항의 재원을 다른 공항 적자 보전이나 타 지역 사업 재원으로 활용하려는 것을 결코 바람직하지 않다”고 주장했다.

두 의원뿐 아니라 3선에 도전하는 유정복 인천시장도 인천공항 통합에 반대하고 있다.

입법권을 가진 인천지역 여야 국회의원 12명과 인천시장 후보로 출마한 박찬대·유정복 후보도 반대하는 만큼, 지난 3월부터 논란이 된 ‘인천공항 통합’ 문제는 일단락될 것으로 보인다.