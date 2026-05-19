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성인도 무료로 듣는 인강 ‘케이무크’…AI 강좌 190개 이상 확대

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본문 요약

교육부와 국가평생교육진흥원은 19일 '2026년 대학 중심의 평생학습 온라인 공개강좌 활성화 사업' 신규 운영기관을 선정해 발표했다.

교육부는 우선 대학·공공기관이 제작한 우수 강좌를 온라인으로 제공하는 한국형 온라인 공개강좌 선도대학 10곳과 14개 개별강좌를 개발할 10개 대학을 선정했다.

'위대한 수업'으로 알려진 국내외 석학강좌 사업의 운영기관으로는 한국교육방송공사가 선정됐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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성인도 무료로 듣는 인강 ‘케이무크’…AI 강좌 190개 이상 확대

입력 2026.05.19 14:01

수정 2026.05.19 14:11

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  • 김지혜 기자

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지난 14일 서울 양천구 양천공원 일대에서 열린 2026 Y교육박람회를 찾은 한 어린이가 AI오목을 두고 있다. 정효진 기자

지난 14일 서울 양천구 양천공원 일대에서 열린 2026 Y교육박람회를 찾은 한 어린이가 AI오목을 두고 있다. 정효진 기자

교육부와 국가평생교육진흥원은 19일 ‘2026년 대학 중심의 평생학습 온라인 공개강좌 활성화 사업’ 신규 운영기관을 선정해 발표했다.

이 사업은 대학이 보유한 우수한 학습자원을 활용해 고등교육 수준의 평생학습 강좌를 개발·제공한다. 성인 학습자의 재교육·향상교육을 지원하는 것이 목적이다.

특히 올해는 인공지능(AI)·디지털 분야 강좌를 확대한다. 교육부는 산업 현장에서 요구되는 인공지능 전환(AX), 로봇 등 첨단 기술 역량을 갖춘 융합형 실무 인재 양성 지원도 강화한다고 밝혔다.

교육부는 우선 대학·공공기관이 제작한 우수 강좌를 온라인으로 제공하는 한국형 온라인 공개강좌(K-MOOC·케이무크) 선도대학 10곳과 14개 개별강좌를 개발할 10개 대학을 선정했다. ‘위대한 수업’으로 알려진 국내외 석학강좌 사업의 운영기관으로는 한국교육방송공사(EBS)가 선정됐다.

케이무크 신규 강좌는 이르면 10월 말부터 케이무크 누리집에서 무료로 수강할 수 있다. 국내외 석학강좌는 10월 이후 EBS 채널과 케이무크 누리집 등을 통해 제공된다. 신규 강좌에는 ‘모두를 위한 대규모 언어 모델’ ‘AI와 함께 쓰는 스토리텔링 워크숍’ ‘모두의 피지컬 AI 로봇’ 등 AI·디지털 분야 강좌가 포함됐다.

신산업 기업과 교육기관이 협업하는 산업 맞춤형 단기 직무능력 인증과정인 ‘매치업(Match業)’ 신규 과정에서는 제조AX, 디지털·로봇융합 스마트 식품제조, AI·핀테크 분야 과정이 운영될 예정이다.

재직자들이 참여할 수 있는 4주 내외 단기 캠프형 온·오프라인 과정인 ‘인공지능·디지털 30+ 집중캠프’가 명지대 등 5개교에서 열리고, 3개 내외 묶음형 온라인 강좌로 구성된 ‘인공지능·디지털 묶음강좌’는 서강대 등 4개교에서 운영한다.

케이무크는 지난해 기준 약 3000개의 강좌를 개발·운영했고 회원 수는 177만명, 누적 수강신청 건수는 444만건에 달한다. 교육부는 현재 운영 중인 AI 강좌를 지난해 174개에서 올해 190개 이상으로 확대할 계획이라고 밝혔다.

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