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시각장애 학생들 산책하는 ‘무궁화동산’ 보행로 개선

입력 2026.05.19 14:11

수정 2026.05.19 14:12

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서울 종로구 궁정동 무궁화동산에 설치된 점자 유도블록. 종로구 제공

서울 종로구 궁정동 무궁화동산에 설치된 점자 유도블록. 종로구 제공

서울 종로구가 국립서울맹학교 학생들이 자주 찾는 궁정동 무궁화동산에 점자 유도블록과 음성유도기를 설치해 시각장애 학생들의 보행 환경을 개선했다고 19일 밝혔다.

무궁화동산은 무궁화 수천그루가 심어진 녹지 공간이다. 인근에 있는 국립서울맹학교 학생들은 이곳에서 자연을 체험하고 보행 훈련을 한다. 종로구는 보행 안내 시설이 부족하다는 학부모 건의를 반영해 환경 개선에 나섰다.

종로구는 산책로를 따라 점자 유도블록 280ｍ를 새로 깔았다. 화장실 등 주요 거점 3곳에 위치를 알려주는 음성유도기도 설치했다. 구는 “이를 통해 시각장애 학생과 주민들이 공원 내 주요 동선을 보다 명확하게 인지하고 안전하게 이동할 수 있게 됐다”고 말했다.

보행 환경 개선은 관련 부서 간 협업으로 진행됐다. 도시녹지과는 예산 확보와 관계부서 협의, 음성유도기 설치를 맡았다. 도로과는 점자 유도블록을 설치했다. 사회복지과는 음성유도기를 제공했고, 향후 유지관리도 지원한다.

구는 지난달 28일 국립서울맹학교 관계자와 학부모, 학생, 보행안전도우미 등과 함께 무궁화동산 현장 점검을 실시했다. 학생들이 직접 산책로를 걸으면서 불편함이 없는지 확인했다. 구는 현장에서 나온 의견을 반영해 시설을 관리해나갈 계획이다.

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