LS전선·LS마린솔루션, 전남 신안 ‘해송 해상풍력’ 우선협상대상자 선정

1GW급 대규모 해상풍력 사업 수주 생산부터 설치까지 ‘턴키 체계’ 구축

LS전선과 LS마린솔루션이 전남 신안군 해역의 대형 해상풍력 사업의 핵심 인프라 구축을 맡게 됐다.

LS전선과 LS마린솔루션은 전남 신안군 흑산도 인근 해역에서 추진되는 ‘해송 해상풍력 프로젝트’의 해저케이블 공급 및 시공 부문 우선협상대상자로 선정됐다고 19일 밝혔다.

이번 사업에서 LS전선은 해저케이블 공급을 전담하고, LS마린솔루션은 해상 시공을 담당한다. 두 회사는 각각 해저케이블 생산과 설치 분야의 강점을 결합해 생산부터 시공까지 전 과정을 통합 수행하는 ‘턴키(일괄 수주) 체계’로 프로젝트를 수행할 계획이다. 해상풍력 단지 내·외부를 연결하는 외부망과 내부망 해저케이블 전체를 두 회사가 일괄적으로 맡아 공급하고 설치하는 방식이다.

해송 해상풍력 프로젝트는 전남 신안군 흑산도 인근 해상에 504MW급 발전단지 2기를 조성하는 대규모 신재생에너지 사업이다. 총 설비용량은 1GW 규모로, 이는 일반적인 원자력 발전소 1기 수준에 맞먹는 전력을 생산할 수 있는 규모다. 글로벌 그린에너지 투자개발사 코펜하겐 인프라스트럭쳐 파트너스(CIP)가 사업 전반을 총괄하고, 산하 개발사인 코펜하겐 오프쇼어 파트너스(COP)가 시행과 인허가, 기술 개발 등 프로젝트 개발 업무를 담당한다.

해상풍력 업계에서는 대규모 해저케이블 사업의 경우 글로벌 개발사와의 협업 경험과 실제 프로젝트 수행 이력이 사업 안정성을 좌우하는 핵심 요소로 꼽힌다. 이번 우선협상대상자 선정은 LS전선의 초고압 해저케이블 제조 기술력과 LS마린솔루션의 해상 포설 능력이 세계적 수준임을 입증한 결과라고 두 회사는 자평했다. 두 회사의 협력 모델이 국내 대형 프로젝트에 성공적으로 적용되면서 그룹 내 해상풍력 밸류체인의 시너지 효과도 본격화할 것으로 기대하고 있다. 박승기 LS전선 에너지국내영업부문장은 “해저케이블은 국가 전력망 확충과 에너지 안보 측면에서 중요성이 날로 커지고 있는 핵심 인프라”라며 “LS마린솔루션과의 턴키 경쟁력을 기반으로 안정적인 사업 수행을 이끌고 국내 해상풍력 공급망 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 말했다.