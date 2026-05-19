“아트워싱에 반대한다”···퐁피두센터 한화 개관 규탄하는 예술인들, 왜

“집단학살 아트워싱에 반대한다. 예술은 폭력을 세탁하는 도구가 될 수 없다.”

다음달 개관하는 ‘퐁피두센터 한화’를 두고 방산기업 한화의 ‘아트워싱’이라는 비판이 제기됐다. 검열에 반대하는 예술인 연대는 19일 서울 영등포구 퐁피두센터 한화 앞에서 “예술은 폭력을 세탁하는 도구가 될 수 없다”며 규탄 집회를 열었다.

예술인 연대는 서울 퐁피두센터 한화의 개관이 한화에어로스페이스·한화솔루션 등 전쟁 산업에 연루된 기업의 자금 지원을 바탕으로 이뤄졌다는 점을 문제삼았다. 이들 기업이 팔레스타인에 대한 집단학살과 폭력에 책임이 있는 이스라엘 주요 방산기업과 협력을 하고 있기 때문에 단순한 산업적 교류가 아니라 폭력에 대한 직간접적 가담이 될 수 있다는 것이다.

이들은 성명을 통해 “재단을 통한 문화예술 후원이 이러한 기업의 폭력적 기반을 은폐하는 수단을 작동하는 것에 반대한다”며 “전쟁 산업과 생태 파괴에 깊이 연루된 기업이 예술을 통해 공적 이미지를 재구성하려는 시도는 ‘아트워싱’에 다름 아니다”라고 밝혔다. 그러면서 “예술은 기업의 윤리적 책임을 흐리는 장식물이 아니라, 오히려 그 책임을 드러내고 질문해야 할 영역”이라고 덧붙였다.

예술인 연대는 “한화그룹은 이스라엘 방산기업과의 협력을 중단하고, 한화문화재단은 기업의 폭력적 기반을 은폐하는 ‘아트워싱’을 중단하라”고 요구했다.

이번 성명에는 33개 문화예술단체와 기후·평화운동단체가 공동 발의자로 참여했다. 예술인 연대는 퐁피두센터 한화 개관일인 오는 6월4일까지 국내외 연명 활동을 벌이겠다면서, 이날 오전까지 약 600명이 연명했다고 밝혔다.

한화그룹은 프랑스 파리에 있는 현대미술관 퐁피두센터를 여의도 63빌딩에 유치해 관심을 모았다. 금융·방산·에너지 중심의 전통적 산업 이미지가 강했던 한화가 문화예술 후원을 통해 기업 이미지를 개선하는 계기가 될 것이라는 평가도 나왔다.

한화문화재단은 “재단의 각종 사업과 프로그램은 재단의 고유한 비전과 목적에 따라 독립적으로 기획·운영되고 있으며, ‘퐁피두센터 한화’ 역시 국제적 문화교류와 국내 문화예술 저변 확대라는 공익적 취지 아래 추진되는 사업”이라며 “앞으로 미술계의 다양한 의견을 경청하며 지속가능한 문화적 공헌이라는 본연의 역할에 집중할 예정”이라고 밝혔다.