“충남연구원장이 왜 의정부 국힘 후보 개소식에?···사퇴해야”

시민단체, 전희경 원장 국힘 당협위원장 겸직 비판 “공공기관 수장이 정치적 중립성 훼손” 주장 지난 대선에는 김문수 후보 유세 현장 참석 논란도

충남 시민단체가 전희경 충남연구원장의 정치 행보를 문제 삼으며 사퇴를 촉구하고 나섰다.

충남시민사회단체연대회의는 19일 성명을 내고 “충남 정책연구를 이끄는 충남연구원장이 여전히 ‘정치인 전희경’으로서 활동을 이어가고 있다”고 밝혔다.

단체는 “국민의힘 의정부갑 당협위원장 겸직과 ‘뉴라이트’ 역사관 논란, 연구윤리 위반 문제 등으로 임명 당시부터 논란의 중심에 섰던 전 원장은 ‘정파와 무관하게 도민 삶의 질 향상에 기여하겠다’고 약속한 바 있다”며 “그러나 지난해 휴일이나 휴가 기간 의정부 지역 행사에 국민의힘 의정부갑 당협위원장 자격으로 참석했고 대선 과정에서는 김문수 후보 유세 현장에도 모습을 드러냈으며 국정감사에서도 정치활동 문제가 지적되며 충남연구원장으로서 적절성 논란이 이어졌다”고 주장했다.

이들은 “최근 지방선거를 앞두고도 의정부 지역 국민의힘 후보들의 개소식과 지역 행사 참석 정황이 SNS와 지역 언론, 온라인 커뮤니티 등을 통해 확인되고 있다”며 “지역사회와 당내에서도 겸직 문제를 비판하는 목소리가 나온다”고 했다.

이어 “당협위원장은 지역 정당조직 운영과 지방선거 준비, 공천 및 정치적 의사결정에 영향을 미치는 실질적 정치 책임자”라며 “충남연구원장은 충남도정의 정책 방향을 연구·지원하는 공공기관 수장인 만큼 법적 문제 여부를 넘어 정치적 중립성과 공공성에 대한 신뢰가 중요하다”고 덧붙였다.

충남시민사회단체연대회의에 따르면 전 원장은 지난 3월부터 최근까지 지방선거에 출마한 국민의힘 후보들의 개소식 등 각종 행사에 참석하고 있는 것으로 알려졌다.

시민단체는 충남연구원 운영 문제도 함께 거론했다.

시민단체는 “지난 국정감사에서는 충남연구원의 기관평가 등급 하락과 감사 결과도 지적됐다”며 “충남도의 지난해 공공기관 경영실적평가에서 충남연구원은 직전 ‘가’등급에서 ‘라’등급으로 세 단계 하락했고 감사 결과에서도 기관경고 1건과 중징계 6건이 발생했다”고 밝혔다.

이들은 “충남도와 김태흠 충남지사는 임명 당시부터 제기된 우려에 대해 ‘법적 문제는 없다’는 입장만 반복해왔다”며 “이번 논란은 공공기관의 정치적 중립성보다 정치적 이해관계를 우선한 인사 실패의 결과”라고 주장했다.

이들은 전 원장이 즉각 사퇴하고 충남도 역시 공공기관장의 정치적 중립성과 공공성 확보를 위한 기준과 원칙을 마련해야 한다고 촉구하기도 했다.

한편 전 원장은 지난해 7월에도 경기 의정부도시교육재단 출범식에 국민의힘 의정부갑 당협위원장 자격으로 참석한 것으로 알려졌다. 또 제21대 대선을 이틀 앞둔 지난해 6월1일에는 경기 의정부에서 열린 김문수 후보 유세 현장에도 참석했다.

전 원장은 지난해 3월부터 충남연구원장을 맡고 있다. 새누리당(현 국민의힘) 의원 출신인 그는 2020년과 2024년 각각 미래통합당(현 국민의힘)과 국민의힘 소속으로 인천 동·미추홀갑, 경기 의정부갑 총선에 출마했으나 낙선했다.