“삼성전자 노사, 이견 좁혀지고 있다···두 가지 쟁점 남아” 중노위, 협상 일부 진전 시사

협의 불발 시 조정안 제시 방침

총파업 예고일을 이틀 앞두고 열린 삼성전자 노사 협상에서 진전이 이뤄지고 있는 것으로 파악됐다. 다만 양측을 중재하는 박수근 중앙노동위원회(중노위) 위원장은 “두 가지 쟁점이 좁혀지지 않고 있다”고 밝혀 핵심 쟁점에서는 여전히 이견이 남아 있는 상황이다.

삼성전자 노사는 19일 오전 10시부터 정부세종청사에서 중노위 2차 사후조정 회의를 진행 중이다. 이날 회의는 오전 10시~낮 12시, 오후 2~4시, 오후 5~7시로 나눠 진행된다. 중노위는 우선 노사가 자율적으로 협상안을 도출하도록 중재하고, 합의가 이뤄지지 않을 경우 조정안을 제시한다는 방침이다.

박 위원장은 이날 사후조정 시작 전 조정안 제시 여부를 묻는 질문에 “최종적으로 양측이 타결될 수 있는지 여부를 보고 내겠다”고 답했다. 협상 진전 여부에 대해서는 “일부 좁혀지고 있다”며 “빨리 타결하고 밥을 먹으러 가야 하지 않겠느냐”고 말했다.

박 위원장은 점심 휴게시간에 회의장을 나오며 이견이 좁혀졌는지 묻자 “조금”이라고 답해 일부 진전을 시사했다. 조정안 제시 여부에 대해서는 “아직이지만 저녁에는 가능성이 있다”고 밝혔다. 박 위원장에 따르면 이날 회의에서는 사업 부문별 성과급 분배율을 둘러싼 협상도 함께 진행되고 있다.

같은 시각 최승호 삼성그룹 초기업노조 삼성전자지부 위원장은 “조합원들이 만족할 수 있는 수준의 결과가 나오도록 최대한 노력하겠다”고 말했다. 성과급 제도화 요구를 유지하느냐는 질문에는 “네”라고 답했다.

박 위원장은 오후 회의에 들어가면서 “노사가 조금씩 양보하고 있다”면서도 “두 가지 쟁점이 아직 좁혀지지 않고 있다”고 말했다. 영업이익 가운데 몇 %를 성과급 재원으로 할 것인지와, 이를 단체협약 등에 명문화하는 ‘제도화’ 여부를 둘러싸고 막판 협상이 이뤄지고 있는 것으로 추정된다. 박 위원장은 조정안 초안이 만들어졌는지에 대해서는 “조정안을 안 만들면 좋지 않겠냐”면서도 “오후에 제안할 것”이라 말했다.

전날부터 이어진 2차 사후조정은 이날 오후 7시 종료될 예정이다. 노사가 일부 쟁점에서 이견을 좁혀가면서 합의안이 도출될 경우 예정 시간보다 일찍 회의가 마무리될 가능성도 있다.