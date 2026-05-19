스벅 5·18 ‘탱크데이’ 논란 일파만파···범여권 “민주주의 짓밟은 범죄” 정용진 책임론도

더불어민주당은 19일 신세계그룹 계열사인 스타벅스코리아가 5·18 민주화운동 기념일인 전날 ‘탱크데이’ 이벤트를 진행한 것과 관련해 “인권과 민주주의를 짓밟은 사회적 범죄”라고 비판했다. 정치권 일각에서는 정용진 신세계그룹 회장 책임론을 제기했다.

한병도 민주당 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “5월 광주의 거룩한 희생까지 상품화하는 것은 시정잡배에게도 허용하지 않을 비인간적인 작태”라며 “참담함을 넘어서 분노가 치밀어 오른다”고 말했다. 한 원내대표는 “이 반역사적 행태를 절대 좌시하지 않겠다”며 “광주시민께 무릎 꿇고 석고대죄하라”고 촉구했다.

김성식 국민경제자문회의 부의장은 이날 페이스북에 “탱크데이 행사는 정용진 신세계그룹 회장의 기획 작품은 아닌가”며 “정 회장 작품이 아니라면, 정 회장의 ‘멸콩’ 파문, 세월호 방명록 문구 조롱, MAGA(Make America Great Again·미국을 다시 위대하게) 네트워크 등을 보아온 회사 간부들의 정신세계가 아예 그렇게 바뀌어 있는 것인가”라고 말했다.

최민희 민주당 의원도 이날 페이스북에 “정용진이 5·18 탱크데이로 스타벅스 대표를 경질했단다. 뻔한 꼬리 자르기”라고 비판했다. 같은 당 정진욱 의원은 “정용진 회장이 격노했다는 식의 오너 지키기 물타기를 결코 용납하지 않을 것”이라며 “정 회장이 직접 5·18 유족 및 5월 단체, 국민 앞에 나서 엎드려 사죄해야 하는 것은 물론 재발 방지 대책을 내놓아야 한다”고 밝혔다.

박병언 조국혁신당 선임대변인은 이날 논평에서 “이 사태가 어떠한 문제의식도 없이 벌어질 수 있었던 것은 ‘멸공(공산주의 또는 공산주의자를 멸한다는 뜻)’을 외치며 극우 행보를 해온 정용진 회장이 있는 것은 아닌가”라며 “혹시 직접적 지시가 있었던 것은 아닌가”라고 물었다.

손솔 진보당 수석대변인은 이날 논평에서 “대한민국의 민주주의 역사에 대한 악의적인 테러”라며 “정용진 회장은 이번 사태의 총체적 책임을 지고 경영 일선에서 즉각 사퇴하라”고 촉구했다.

권영국 정의당 대표도 전날 페이스북에 “실수로 여겨질 수도 있었던 사안에 대해 사람들이 의도성을 직감하고 스타벅스를 비난한 것은 정용진 회장의 극우 행보 때문”이라며 “사죄와 사퇴 모두 정용진 회장의 몫”이라고 적었다.

스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일인 전날 “탱크데이” “책상에 탁!”이라는 문구를 담은 텀블러 프로모션 이벤트를 진행했다. 이를 두고 5·18 민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 비하한 것이라는 지적이 제기됐다. 논란이 커지자 정 회장은 전날 손정현 스타벅스코리아 대표에게 해임을 통보하고 이날 대국민 사과문을 발표했다.

정 회장은 2021년 5월 가재 등 식재료 사진을 올리며 “가재야, 잘 가라. 미안하다. 고맙다”라는 글 등을 연이어 올려 세월호 방명록 문구 조롱 논란에 휩싸였다. 문재인 전 대통령이 2017년 3월 진도 팽목항 세월호 희생자 분향소 방명록에 적은 “얘들아 너희들이 촛불광장의 별빛이었다. 너희들의 혼이 1000만 촛불이 되었다. 미안하다. 고맙다”라는 글귀에서 따온 것 아니냐는 것이다.

정 회장은 또 2022년 1월 소셜미디어에 ‘#멸공’이라는 해시태그를 달았다. 이후 윤석열 당시 국민의힘 대선후보가 이마트에서 멸치와 콩을 구매하는 모습과 함께 ‘#멸치’, ‘#콩’이라는 해시태그를 달아 멸콩 챌린지로 확산됐다.