파키스탄, 미·이란 중재 “한계 다다랐다”···사우디에는 8000명 병력 지원

미국과 이란의 휴전 협상에서 주요 중재 역할을 하고 있는 파키스탄이 사우디아라비아에 병력을 전격 배치하는 등 군사 협력을 강화한 것으로 전해졌다.

로이터통신은 18일(현지시간) 파키스탄이 사우디에 전투기 비행대대와 방공 미사일 시스템, 8000명 규모의 병력을 배치했다고 전했다.

보도에 따르면 파키스탄은 지난달 초 중국과 공동 개발한 JF-17 약 16대로 구성된 전투기 비행대대를 배치했다. 또한 무인기(드론)를 운용하는 대대 2개와 중국산 HQ-9 고고도 방공 미사일 시스템도 추가로 배치했다고 소식통들은 전했다.

소식통들은 이번 전력 배치가 단순한 상징적 수준을 넘어선 것이라고 평가했다. 또한 사우디가 추가 공격을 받을 경우 군사 지원에 나설 수 있도록 구성된 상당한 규모의 실전 전력이라고 설명했다.

이 같은 병력 증강 배치는 미국과 이란 간 적대 행위가 다시 격화될 가능성에 사우디가 대비하고 있음을 보여준다는 분석이 나온다. 사우디가 지난달 이란 본토를 여러 차례 비밀 공습한 것으로 드러나면서 걸프 국가들이 본격적인 보복에 나서 역내 분쟁이 확대될 수 있다는 우려도 제기됐다.

이번 배치는 지난해 파키스탄과 사우디가 맺은 방위 협정에 따른 것으로 알려졌다. 기존 협정에 따라 파키스탄의 병력 수천명은 이미 사우디에 주둔 중이었다. 이 협정에 따르면 최대 8만명의 파키스탄 병력이 파병될 수 있다고 한 소식통은 전했다.

사우디에 대한 파키스탄의 추가 병력 배치는 핵심 중재국으로서 파키스탄이 외교적 노력을 이어가고 있는 가운데 이뤄졌다. 모신 나크비 파키스탄 내무장관은 지난 16일 이란 테헤란에 도착해 마수드 페제시키안 이란 대통령, 에스칸다르 모메니 이란 내무장관, 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장을 만났다. 이날 파키스탄 외교부 성명에 따르면 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 카타르의 무함마드 빈 압둘라흐만 알 사니 총리 겸 외교장관과 통화해 파키스탄의 중재 노력과 중동 정세 변화를 논의했다고 밝히기도 했다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 파키스탄을 통해 새로운 종전안을 미국에 전달했다고 밝혔다. 다만 이번 종전안도 트럼프 대통령이 거부했던 지난 제안과 유사해 수용되기 쉽지 않을 것으로 보인다고 로이터는 전했다. 파키스탄 소식통은 “협상 진전이 쉽지 않았다”며 “양측이 계속 목표 지점을 바꾸고 있고 우리에게 시간이 많지 않다”고 말했다.

미국과 이란의 협상이 좀처럼 진전을 보이지 못하면서 중재국을 자처한 파키스탄의 입장도 난처해졌다는 분석이 나온다. 자바드 헤이란니아 국제관계 분석가는 “파키스탄은 양측 모두에게 없어서는 안 될 중재자에서 양측 모두에게 외면받는 선택지로 전락할 위기에 처해 있다”며 “이란과 미국이 오만이나 카타르 같은 다른 경로를 통해 접촉하거나, 파키스탄이 어느 쪽에도 자국의 의지를 관철할 수 없다고 판단하게 되면 중재국으로서 역할은 주변화될 것”이라고 알자지라에 말했다.