부산 ‘기장 살해’ 김동환, 신변보호 신청자 조회 시도··· 국민참여재판 열리나

항공사 근무시절 동료를 살해한 김동환(49)이 첫 재판 절차에서 자신의 혐의를 모두 인정했다. 국민참여재판을 희망한다는 뜻을 전달한 김씨는 사건 당시 경찰에 신변보호를 요청한 다른 기장들의 명단을 조회해달라고 변호사에게 요청한 것으로 확인됐다.

부산지법 형사7부(부장판사 임주혁)는 19일 오전 살인 혐의로 구속 기소된 김동환 사건의 첫 공판준비기일을 열었다. 이날 정식 공판이 예정됐으나, 최근 김씨가 국민참여재판을 신청하면서 준비기일로 바꿔 진행됐다.

김동환은 하늘색 수형복에 노란색 이름표를 달고 법정에 등장했다. 머리는 올백스타일로 넘긴 상태였다. 재판부가 김씨의 주소와 등록지 등을 묻자 큰 목소리로 “예”라고 대답했다. 김씨는 공소사실을 모두 인정했고, 검찰 측의 증거도 모두 동의했다.

김씨는 지난 3월 범행 당시 경찰에 신변보호를 요청한 이들의 명단 조회를 신청한 것으로 이날 확인됐다. 자신과 사이가 좋지 않았던 인물을 확인하거나, 자신에게 호의적인 증언을 할 인물을 찾기 위해서인 것으로 풀이된다. 다만 이같은 요청이 현실화할 가능성은 희박한 것으로 알려졌다.

여기에 김씨는 변호사 1명과 항공사 기장 일부를 증인으로 불러줄 것을 요청했다. 김씨가 증인으로 요청한 변호사는 과거 조종사단체 공제회와의 법적분쟁 당시 김씨를 대리한 인물로 알려졌다.

이 사건의 국민참여재판 진행 여부는 다음 공판준비기일 때 결정될 것으로 예상된다. 기일은 다음 달 16일이다. 법원 관계자는 “담당 재판부가 조만간 국민참여재판 배제 여부를 결정할 것으로 보인다”고 말했다.

김씨는 지난 3월 17일 오전 5시 30분께 부산 부산진구의 한 아파트에서 동료였던 항공사 기장 A씨를 살해한 혐의를 받는다. A씨 살해 하루 전에는 경기도 고양시 일산서구 한 주거지에서 직장동료였던 기장 B씨를 덮친 뒤 도구를 이용해 목을 졸라 살해하려다 범행에 실패하고 도주했다.