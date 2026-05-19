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본문 요약

서울 서초구는 전통적인 보수의 텃밭으로 분류된다.

2022년 지방선거에서도 국민의힘 서초구청장 후보 경선에 도전했다.

그러나 국민의힘은 조은희 의원이 서울시장 경선에 참여할 당시 캠프 핵심 참모였던 전성수 선대본부장을 전략적으로 공천했다.

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옷 색깔 바꿔 도전···보수 텃밭 ‘서초구’에 파란 깃발 꽂힐까

입력 2026.05.19 14:48

  • 류인하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 서초구청장에 도전한 더불어민주당 황인식 후보(왼쪽)와 국민의힘 전성수 후보가 18일 주민들에게 출퇴근길 인사를 하고 있다. 후보 SNS

서울 서초구청장에 도전한 더불어민주당 황인식 후보(왼쪽)와 국민의힘 전성수 후보가 18일 주민들에게 출퇴근길 인사를 하고 있다. 후보 SNS

서울 서초구는 전통적인 보수의 텃밭으로 분류된다. 보수 표심이 가장 크게 결집하는 강남구에서조차 한 차례 진보 진영 구청장이 탄생했지만, 서초에서는 지난 민선 1~8기 동안 단 한 명의 진보 진영 구청장도 배출되지 않았다.

보수 진영에서 서초는 ‘공천이 곧 당선’이라는 불문율이 자리 잡은 것도 이 같은 이유다. 더불어민주당 후보들은 그간 선거마다 도전장을 냈지만 결과는 ‘최저 득표율 낙선’이었다. 4년 전 지방선거에서도 서초구청장 선거에 출사표를 내민 김기영 민주당 후보는 29.1% 득표에 그쳐 전성수 국민의힘 후보(70.9%)에게 패했다. 서울 25개 자치구 가운데 가장 큰 표 차 패배였다.

서초는 ‘어차피 질 싸움’이라는 인식이 깔려 있다보니 진보 진영 후보 입장에서 쉽사리 출사표를 던지기 어려운 지역이다. 민주당 내 한 관계자는 “파란 점퍼를 입고 주민들께 인사를 하면 노골적으로 불쾌한 표정을 짓거나 받은 명함을 그 자리에서 바닥에 던지는 사람도 심심찮게 만날 수 있다”고 말했다.

이번에 서초구청장에 도전한 민주당 후보는 황인식 전 서울시 한강본부장이다. 강한 보수색을 띠는 인사로 꼽히며, 올해 3월 초까지만 해도 국민의힘 소속이었다. 하지만 당내에서 경선 기회조차 얻지 못하자 ‘당 색깔’을 바꿔 도전장을 내밀었다.

황 후보의 도전은 이번이 처음이 아니다. 2022년 지방선거에서도 국민의힘 서초구청장 후보 경선에 도전했다. 그러나 국민의힘은 조은희 의원이 서울시장 경선에 참여할 당시 캠프 핵심 참모였던 전성수 선대본부장을 전략적으로 공천했다. 당시 황 후보를 비롯한 예비후보들은 경선 기회도 얻지 못했다. 이번 6·3 지방선거에서도 국민의힘에서는 전성수 현 서초구청장이 재선에 도전한다.

황 후보는 12년 가까이 서초구청에서 근무한 행정 전문가로 서초구 사정에 밝다는 점을 강점으로 꼽는다. 그는 “경부고속도로 지하화, 사당역 복합 환승 센터 건립 등 서초구 현안을 해결하려면 중앙정부와 서울시의 협력이 중요한 만큼 ‘여당 구청장’이 돼 사업에 속도를 내겠다”고 밝혔다.

전 후보는 행정 연속성을 강조하고 있다. 지난 4년간 조은희 전 구청장 사업을 착실히 완수해온 추진력 을 무시하기 어려울 것이라는 관측이 많다. 지역 내에서는 “전성수 구청장만의 색깔이 잘 드러나지 않는다”는 평가도 있지만, 지역 현안을 중단 없이 추진하고 있다는 ‘안정성’은 강점으로 꼽힌다.

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