중국어·일본어도 된다···서울 지하철 ‘또타앱’ 개편

서울교통공사가 외국인 지하철 이용객 편의를 위해 ‘또타지하철(Seoul Subway)’ 애플리케이션을 개편했다고 19일 밝혔다.

공사는 중국어·일본어 서비스를 추가하고 안내 채계와 이용 환경 전반을 손질했다. 약 한 달간 시범 운영한 뒤 이용자 의견을 반영해 정식 운영에 들어갈 예정이다.

기존 한국어·영어에 중국어·일본어를 추가해 총 4개 언어를 지원한다. 한눈에 상·하행 열차 정보를 확인할 수 있도록 사용자 인터페이스(UI)를 개선했다. 스마트폰으로 안내방송을 듣는 ‘모바일 열차 안내방송 서비스’ 기능도 다국어로 제공한다.

그간 열차 화재, 고장, 지연 등 비상 상황이 발생했을 때 외국인 이용객은 관련 정보를 알기 어려웠다. 앞으로는 앱에서 인공지능(AI) 기반 실시간 번역을 활용해 정보를 제공한다. 노선 현황 메뉴를 별도로 배치해 노선별 지연 등 상황을 실시간으로 확인할 수 있다.

외국인 관광객을 위한 ‘모바일 서브웨이 투어’도 새롭게 선보인다. 지하철을 이용해 서울 주요 명소를 방문하는 참여형 행사로, 외국인이 선호하는 코스를 중심으로 구성된다.

정종엽 서울교통공사 경영지원실장은 “서울을 방문하는 누구나 언어 장벽 없이 지하철을 이용할 수 있도록 다양한 서비스와 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.