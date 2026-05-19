산소 다녀오던 가족 참변···고속도로 추돌 뒤 차량 화재로 4명 숨져

경북 구미시 한 고속도로에서 화물차가 승용차를 들이받은 뒤 차량에 불이 나 탑승자 4명이 숨지는 사고가 발생했다. 숨진 이들은 경북 영천에 있는 산소를 다녀오다 사고를 당한 것으로 전해졌다.

19일 경북경찰청 등에 따르면 이날 오후 1시2분쯤 상주영천고속도로 상주 방향 19.4㎞ 지점에서 주행 중인 화물차가 앞서가던 하이브리드 승용차를 들이받았다. 사고 직후 승용차에서 불이 나 차에 타고 있던 탑승자 4명이 모두 사망했다.

경찰은 사망자가 운전자 A씨(69) 부부와 A씨의 누나(70대), 형수 등 4명인 것으로 파악하고 있다. 이들은 사고 충격으로 차량에서 탈출하지 못한 것으로 추정된다. 정확한 신원은 감식을 통해 확인될 예정이다.

화물차 운전자 B씨는 사고 직후 갓길에 정차했으며 크게 다치지 않은 것으로 알려졌다. 음주 상태는 아닌 것으로 조사됐다.

경찰은 사고 직후 승용차에서 불길이 일었다는 목격자 진술과 사고 현장 주변 상황이 녹화된 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 정확한 경위를 조사하고 있다.