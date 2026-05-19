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코스피 올랐던 이유 있네···‘삼전·닉스’가 끌어올린 코스피, 상장기업 1분기 영업익 전년 대비 176%↑

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본문 요약

삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대기업들의 실적 개선에 힘입어 코스피 상장기업의 1분기 영업이익이 175.83% 급증한 것으로 나타났다.

두 회사를 제외한 나머지 상장기업만 보면, 연결 기준 매출액은 9.07%, 영업이익 44.49%, 순이익은 55.79% 증가한 것으로 나타났다.

업종별로는 20개 업종 중 전기·전자, 비금속, 의료·정밀기기, 일반서비스, 화학 등 15개 업종의 영업이익이 증가했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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코스피 올랐던 이유 있네···‘삼전·닉스’가 끌어올린 코스피, 상장기업 1분기 영업익 전년 대비 176%↑

입력 2026.05.19 14:59

수정 2026.05.19 15:31

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  • 이보라 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 삼성전자 서초사옥 모습. 문재원 기자

서울 삼성전자 서초사옥 모습. 문재원 기자

삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대기업들의 실적 개선에 힘입어 코스피 상장기업의 1분기 영업이익이 175.83% 급증한 것으로 나타났다. 삼성전자와 SK하이닉스를 제외한 나머지 코스피 상장기업의 영업이익도 44.49% 늘어났다.

한국거래소와 한국상장회사협의회, 코스닥협회는 12월 결산 유가증권시장 상장기업 639개사의 2026년 1분기 연결기준 영업이익이 156조3194억원으로 집계됐다고 19일 밝혔다. 전년 같은 기간보다 175.83% 증가했다. 매출액은 927조5409억원으로 19.49%, 순이익은 141조4436억원으로 177.82% 늘었다.

삼성전자와 SK하이닉스의 실적 개선이 코스피 1분기 ‘어닝 서프라이즈’를 이끌었다. 두 기업의 합산 영업이익(94조8400억원)과 순이익(87조5700억원)이 전체에서 차지하는 비중은 각각 60.7%, 61.9%에 달했다. 두 회사의 합산 매출액은 연결 기준 186조4500억원으로 전체에서 차지하는 비중이 20.10%에 이르렀다.

두 회사를 제외한 나머지 상장기업만 보면, 연결 기준 매출액은 9.07%, 영업이익 44.49%, 순이익은 55.79% 증가한 것으로 나타났다.

업종별로는 20개 업종 중 전기·전자(491.75%), 비금속(157.73%), 의료·정밀기기(126.27%), 일반서비스(140.87%), 화학(113.30%) 등 15개 업종의 영업이익이 증가했다. 반면 종이·목재(-56.12%), 운송장비·부품(-14.92%) 등 5개 업종의 영업이익은 감소했다.

금융업은 연결기준 영업이익과 순이익이 전년 동기 대비 각각 30.51%, 28.82% 늘어난 것으로 집계됐다. 특히 증권업은 영업이익과 순이익이 각각 141.19%와 139.33%씩 급증하는 등 세 자릿수 증가율을 보였다.

코스닥 시장 상장기업의 실적도 같은 기간 큰 폭으로 개선된 것으로 나타났다. 12월 결산 법인 1273개사의 1분기 연결 기준 영업이익은 전년 동기 대비 78.17% 증가한 4조1284억원이었다. 매출액은 84조9461억원, 순이익은 4조4342억원으로 각각 21.72%, 171.22% 증가했다.

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