북한, MDL 인근 철책작업 20~30% 완료…국경선화 작업에 최대 5000명 동원

북한이 지난 3월부터 최근까지 전방 군사분계선(MDL) 일대 철책 작업을 최대 30%가량 완료하고, MDL 인근 불모지 작업도 상당 부분 마친 것으로 나타났다. 군 당국은 북한이 이번 국경선화 작업에 하루 기준 최대 5000명 규모를 투입한 것으로 보고 있다.

19일 군 당국 등에 따르면, 북한은 지난 3월부터 이달까지 MDL 일대 작업에 하루 약 3000명에서 최대 5000명에 달하는 인원을 투입한 것으로 파악됐다. 이는 지난해 하반기 최대 투입 규모와 유사한 수준이다.

이번 북한의 작업은 불모지 조성과 전술도로 보강, 철책 설치, 지뢰 매설 등에 집중된 것으로 파악된다. 철책은 최근까지 MDL 약 250㎞ 구간을 기준으로 20~30%가량 설치된 것으로 알려졌다. 구간에 따라 전기가 흐르는 3중 철책이 구축된 곳도 있는 반면, 일부만 설치된 지역도 혼재된 상태다.

북한이 지난 3월 국경선화 작업을 재개한 이후 최근까지 MDL을 넘어선 사례는 없는 것으로 파악됐다. 북한군은 지난해 총 17차례 MDL을 침범했지만 올해는 이 같은 사례가 확인되지 않았다. 이에 따라 한국군의 경고방송이나 경고사격도 실시되지 않은 것으로 나타났다.

군 안팎에서는 MDL 일대에서 진행된 불모지 조성 작업이 상당 부분 마무리되면서 침범 상황이 줄어든 것 아니냐는 평가가 나온다. 불모지 작업으로 MDL 경계선을 육안으로 식별하는 것이 한층 용이해진 영향이 있다는 분석이다. 불모지 작업은 MDL 일대의 수풀을 제거하고 지형을 평탄화한 뒤 전술도로를 개설하고 지뢰를 매설하는 것을 의미한다.

김정은 북한 국무위원장이 전날 조선중앙통신 등을 통해 “남부 국경선을 담당하는 제1선 부대의 전력을 강화할 계획”이라고 밝히면서 국경선화 작업에도 속도가 붙을 가능성이 제기된다. 북한은 김 위원장이 2023년 12월 남북을 적대적 두 국가 관계로 규정한 이후, 2024년 4월부터 MDL 일대에서 불모지 조성 및 철책 설치 등 국경선 강화 작업을 이어오고 있다.

합동참모본부는 “우리 군은 북한군의 MDL 일대 작업 동향에 대해 면밀히 감시하고 있다”며 “확고한 대비태세를 유지한 가운데 안정적으로 군사 상황을 관리하고 있다”고 밝혔다.