제주 최우수 축제에 ‘탐라국입춘굿·우도소라축제’ 선정··· 바가지 논란 ‘탐라문화제’ 등은 탈락

지정축제 11개 선정 등급별 인센티브 제공

제주의 최우수 축제로 ‘탐라국입춘굿‘과 ‘우도소라축제‘가 뽑혔다. 지난해 우수축제였던 ‘탐라문화제‘와 유망축제였던 ‘전농로 왕벚꽃축제’는 지정축제에서 탈락했다.

제주도는 지난 15일 열린 제주도 축제육성위원회에서 ‘2026년 지정축제(최우수·우수·유망축제)’ 11개를 선정하고 최종 등급을 정했다고 19일 밝혔다.

매년 제주에서 열리는 축제는 80여개에 달한다. 축제육성위원회는 이중 평가대상 축제 28개를 대상으로 현장평가와 서면평가를 실시해 최종 11개 지정축제를 선정하고 등급을 정한다. 제주도 관계자는 “학계와 현장 전문가로 구성된 평가단이 축제 경쟁력, 운영 역량, 지역 파급효과 등의 기준을 적용해 최종 등급을 정했다”고 말했다.

지정 축제로 선정되면 예산을 최대 100%까지, 평가대상 축제(28개)에 포함되면 최대 70%까지 사업비를 보조받을 수 있다. 그 외 축제들의 보조율은 최대 50%로 제한된다.

11개 지정 축제는 등급에 따라 최우수축제 각 2000만원, 우수축제 각 1000만원, 유망축제 각 500만원 인센티브를 받는다.

이번 평가 결과 탐라국입춘굿이 최우수축제에 올랐다. 서귀포유채꽃축제는 우수축제, 성산일출축제는 유망축제로 선정됐다.

지역 부문 최우수축제는 우도소라축제가 차지했다. 우수축제에는 보목자리돔축제와 추자도참굴비대축제 2곳이 뽑혔다. 유망축제로는 고마로 마 문화 축제, 금능원담축제, 산지천축제, 이호테우축제, 한라산청정고사리축제 등 5곳이 선정됐다.

반면 지난해 지정축제에 포함됐던 탐라문화제와 전농로왕벚꽃축제는 이번 평가에서 탈락했다. 왕벚꽃축제는 지난해 순대 6개가 들어간 순대볶음을 2만5000원에 판매해 ‘바가지 요금’이라는 비판을 받았다. 10월 열린 탐라문화제도 속재료가 부실한 김밥이 판매돼 바가지 논란이 재점화됐다.

제주도는 올해 초 제주 관광 이미지 훼손을 막기 위해 바가지 요금 등으로 사회적 논란을 빚은 축제는 지정축제 평가대상에서 제외키로 하는 새로운 축제 평가 기준을 수립했다. 김양보 제주특별자치도 관광교류국장은 “지역축제는 제주 고유의 문화와 관광자원을 담은 콘텐츠”라면서 “축제별 특성과 경쟁력을 키워 지역 관광 활성화로 이어지도록 지원하겠다”고 말했다.