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카페에서 나온 우유팩·주스팩도 적극 재활용한다

입력 2026.05.19 15:37

서울 구로구 커피전문점 종이팩 수거 시범사업 안내. 구로구 제공

서울 구로구 커피전문점 종이팩 수거 시범사업 안내. 구로구 제공

서울 구로구가 종이팩 재활용률을 높이기 위해 연말까지 ‘커피전문점 종이팩 수거 시범사업’을 실시한다고 19일 밝혔다.

우유팩과 같은 종이팩은 재활용 가치가 높지만, 일반 쓰레기와 함께 배출되는 경우가 많아 재활용률이 낮다. 이에 구로구는 기존 커피박(커피 찌꺼기) 수거 체계를 활용해 종이팩을 함께 거두는 시범사업을 운영하기로 했다. 종이팩 분리배출 체계를 구축해 재활용률을 높이는 게 목표다.

사업 대상은 관내 커피박 재활용 사업에 참여하고 있는 커피전문점 가운데 종이팩 수거 사업 참여를 희망하는 업소다.

수거 품목은 우유팩·주스팩 등 멸균팩과 일반 종이팩류다. 매주 금요일 수거업체가 방문해 커피박과 함께 종이팩을 무상으로 수거한다. 수거된 종이팩은 이물질 제거와 재처리 과정을 거쳐 화장지 등 재생 종이제품 원료로 활용된다.

시범사업 종료 후에는 월별 수거 실적과 참여율 등을 분석해 사업 지속 여부를 검토할 계획이다.

구로구 관계자는 “커피전문점에서 생기는 주요 폐자원을 한 번에 회수하는 방식으로 분리배출 부담을 줄일 수 있다”며 “앞으로도 다양한 자원순환 정책을 추진해 나가겠다”고 말했다.

구로구는 ‘종이팩·멸균팩 종량제봉투 교환사업’도 운영하고 있다. 깨끗이 씻어 건조한 종이팩 1.5㎏을 동 주민센터로 가져오면 10ℓ 종량제봉투 1장으로 교환해준다.

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