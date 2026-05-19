생일상 차려준 아들 사제 총으로 살해한 아버지 항소심도 무기징역

지난해 7월 인천 송도에서 생일상을 차려준 30대 아들을 사제 총기로 살해한 60대 아버지에게 1심에 이어 항소심에서도 무기징역이 선고됐다.

서울고법 인천원외재판부 형사1부(정승규 부장판사)는 19일 항소심 선고공판에서 살인과 살인미수, 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 위반 등의 혐의로 구속기소 된 아버지 A씨(63)에게 원심과 같은 무기징역을 선고했다고 밝혔다..

재판부는 “A씨의 범행 계획성과 규모 등을 고려하면 죄질이 극히 불량하고 죄책 또한 매우 무겁다”며 “사람 생명은 어떤 상황에서도 보호돼야 한다”고 밝혔다.

이어 “A씨는 체포 직후 방화 계획을 밝혀 추가 피해를 막고 장기간 형사 처벌이 없었던 점 등을 유리한 사정으로 참작할 수 있다”면서도 “이러한 사정은 원심에서 형량을 정하는 데 있어 충분히 고려됐고, 양형을 별도로 변경할만한 특별한 사정은 없다”며 A씨와 검찰의 항소를 모두 기각했다.

재판부는 A씨가 현주건조물방화미수 혐의 적용이 부당하다는 주장을 받아들이지 않았다. 재판부는 “A씨는 자신의 주거지 전체를 폭발시키기 위해 배터리와 시너를 사전에 준비했다”며 “실제 점화가 이뤄지지 않았더라도 자동 타이머를 설정한 점 등을 고려하면 단순 예비를 넘어 실행에 착수한 것으로 볼 수 있다”고 밝혔다

A씨는 지난해 7월 20일 오후 9시 30분쯤 인천 연수구 송도의 한 아파트에서 자신이 직접 만든 사제 총으로 아들 B씨(35)를 살해한 혐의로 구속기소 됐다.

또 자신이 사는 서울 도봉구 자택에 인화성 물질을 페트병 15개에 나눠 담아 폭발하도록 점화장치를 설치한 혐의도 받는다.

조사 결과, A씨는 아들이 차려준 생일잔치 중 잠깐 나갔다 온다면서 미리 차량에 가져왔던 사제 총기를 들고 와 아들에게 발사했다. 살해 장소는 아들 집으로, 자신의 생일잔치가 열리던 중이었다.

생일잔치에는 A씨와 아들, 아들의 아내, 아들의 자녀 2명, 외국인 가정교사 등 총 6명이 있었다. A씨는 아들뿐만 아니라 나머지 가족과 가정교사도 살해하려 했다.

A씨는 B씨와 전처 C씨로부터 매달 생계비를 받아왔다. B·C씨는 A씨가 그동안 이중으로 생계비를 지원받은 사실을 알게 됐고, 2023년 말부터 경제적 지원을 중단했다.

이에 A씨는 망상에 빠져 전처 C씨가 사랑하는 아들과 아들의 가족을 살해하려 한 것으로 조사됐다.