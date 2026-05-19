이연배·이능구 대표, 금탑산업훈장 영예···37회 중소기업인대회

이연배 (주)오토젠 대표이사와 이능구 칠갑농산(주) 대표이사가 산업계 최고 영예인 금탑산업훈장을 수여받았다.

중소벤처기업부와 중소기업중앙회는 19일 서울 여의도 중기중앙회 KBIZ홀에서 37회 대한민국 중소기업인대회를 개최했다. 김민석 국무총리, 한성숙 중기부 장관, 김기문 중기중앙회장, 중소기업인 등 300여명이 참석했다. 행사에선 금탑산업훈장 2점을 포함한 정부포상 92점, 정부 각 부처 장·차관급 표창 295점을 수여했다.

38년간 자동차 산업에 종사한 이연배 대표는 국내 최초로 친환경 차체경량화 기술인 ‘핫 스탬핑(Hot Stamping)’을 상용화하고 세계 최고 수준의 기술력을 확보한 점을 인정받았다. 경량화가 핵심인 전기·수소차 산업 발전을 이끌며 수입대체 효과 창출 및 국내 차량 제조업 성장에 기여했다.

한국 쌀 가공산업 1세대 개척자인 이능구 대표는 1990년 국내 최초로 주정을 활용해 식품 표면을 코팅하고 미생물 침입을 차단해 유통기한을 획기적으로 연장하는 기술인 ‘주정침지법’을 개발해 무상 공개함으로써 국민 식품안전 증진에 기여한 점을 평가받았다. 전통식품의 세계화에 앞장서는 K-푸드 홍보대사로 활동하면서 30여개국에 수출하는 등 국가산업 발전에 이바지했다.

김 총리는 “대기업과 중소기업의 상생, 전 국민이 성장 혜택을 골고루 나누는 ‘모두의 성장’은 이제 선택이 아니라 생존 전략의 문제”라며 “대기업 수출 성과가 중소기업 매출 증대로 연결되는 선순환 구조를 준비하겠다”고 밝혔다. 김 회장은 “중소기업이 대한민국 경제 대도약의 주체가 되기 위해서는 혁신성장과 지역균형성장이 함께 추진돼야 한다”며 “‘국민성장펀드’를 통해 첨단전략산업뿐만 아니라 전통제조업까지 혁신할 수 있도록 정부의 투자와 지원이 필요하다”고 말했다.