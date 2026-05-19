“진정한 사과 없으면 협력사업 배제”···스타벅스 ‘탱크데이’에 들끓는 광주

광주교육청·경실련 등 비판 성명

신세계그룹 계열사인 스타벅스코리아가 5·18민주화운동 46주년 기념일에 진행한 ‘탱크데이’ 이벤트에 대한 광주 지역 반발이 이어지고 있다.

광주시교육청은 “스타벅스코리아에 ‘항의 서한’을 보냈다”고 19일 밝혔다. 교육청은 “스타벅스가 진행한 ‘탱크데이’ 이벤트는 민주주의를 위해 희생한 숭고한 정신을 폄훼하고 광주 시민의 아픔을 자극한 대단히 부적절한 처사”라고 지적했다.

스타벅스는 5·18민주화운동 46주년 기념일인 지난 18일 ‘탱크데이’라는 이름의 행사를 진행했다. 공식 홈페이지와 앱 등에 게시된 홍보물에는 ‘탱크데이’라는 문구와 함께 날짜 ‘5/18’이 강조됐고, ‘책상에 탁!’이라는 표현도 포함됐다.

해당 문구가 5·18민주화운동 당시 계엄군의 광주시내 탱크 진입, 1987년 발생한 고 박종철 열사 고문치사 사건(‘책상을 탁! 치니 억! 하고 죽었다’는 당시 해명)을 연상시킨다는 비판이 확산하자 스타벅스는 이벤트를 중단했다.

광주교육청은 “과거 군부독재의 폭력적 진압을 연상시키는 탱크라는 단어를 5·18당일 마케팅에 사용한 것에 대해 교육계 안팎에서 공분이 일고 있다”며 “지속하는 역사적 왜곡과 이로 인해 광주시민들이 겪는 2차 가해가 염려스럽다”고 밝혔다.

항의 서한에서 광주교육청은 이번 사태에 대한 공식적인 사과 표명과 역사 왜곡 재발 방지 대책 및 구체적인 실행 계획 마련을 요구했다.

교육청은 “대한민국교육감협의회 등과 연대해 역사 왜곡 기업에 대한 공동 대응 지침을 마련하겠다”면서 “진정성 있는 조치가 없을 경우 공식 협력 사업 대상에서 스타벅스를 배제하는 방안을 적극 검토할 것”이라고 밝혔다.

광주경실련도 성명을 내고 “스타벅스는 행사 중단과 사과에 나섰지만 이미 상처받은 광주의 역사와 시민의 자존심은 쉽게 회복될 수 없다”며 광주시민과 5·18유가족, 국민 앞에 진정성 있는 공식 사과를 하라고 요구했다.

광주경실련은 “광주는 단순한 지역이 아니다. 국가폭력에 맞서 민주주의를 지켜낸 대한민국 민주주의의 심장”이라면서 “스타벅스가 이 역사적 의미를 외면한 채 상업적 이벤트에 ‘탱크’와 ‘탁’이라는 표현을 결합해 사용한 것은 결코 우연이라 보기 어렵다”고 지적했다.

광주경실련은 “더욱 심각한 것은 이러한 마케팅이 사전 검토 과정에서 아무런 문제의식 없이 통과되었다는 사실”이라면서 “단순한 직원 개인의 실수가 아니라 기업 내부 전반에 역사 감수성과 민주주의 의식이 부재하다는 것을 보여준다”고 밝혔다.