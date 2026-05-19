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본문 요약

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 18일 "코리아 디스카운트는 과거의 단어이며 코리아 프리미엄이 새로운 현실"이라고 말했다.

이어 "조선·방산·이차전지 분야에서도 한국 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있다"며 "문화·컨텐츠 산업도 새로운 성장동력으로 부상하고 있다"고 말했다.

구 부총리는 조지 엘헤더리 HSBC 대표와의 면담에서는 "한국 정부가 자본시장을 경제 성장의 핵심 플랫폼으로 육성하고, 외환·자본시장 선진화에 역량을 집중하고 있다"고 강조했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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구윤철 “코리아 디스카운트는 옛말···지금이 한국 투자 골든타임”

입력 2026.05.19 16:03

  • 박상영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 18일(현지시간) 영국 런던 주영국 대한민국 대사관에서 열린 ‘런던 한국경제 투자설명회(IR)를 개최하고 주요 투자자들에게 한국경제 현황 등을 설명하고 있다. 재정경제부 제공

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 18일(현지시간) 영국 런던 주영국 대한민국 대사관에서 열린 ‘런던 한국경제 투자설명회(IR)를 개최하고 주요 투자자들에게 한국경제 현황 등을 설명하고 있다. 재정경제부 제공

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 18일(현지시간) “코리아 디스카운트는 과거의 단어이며 코리아 프리미엄이 새로운 현실”이라고 말했다.

구 부총리는 18일(현지시간) 영국 런던에 위치한 주영국 대한민국 대사관에서 열린 ‘한국경제 투자설명회’에서 “지금이 한국 투자의 골든타임”이라며 이같이 말했다.

이번 투자설명회에는 블랙락, 핌코, JP모건 자산운용, 아문디, 피델리티, UBS 자산운용 등 글로벌 주요 자산운용사를 비롯해 BNP파리바, 바클레이즈, 스탠다드차터드, 소시에테제네랄 등 유럽을 대표하는 대형 투자은행 등 17개 주요 금융기관에서 약 20명의 CEO 등 고위급 임원들이 참석했다.

이날 참석자들은 수출 호황 등에서 발생한 초과세수의 활용 방안에 관심을 보였다.

구 부총리는 이에 “최근 전쟁 추경은 초과세수를 활용해 추가적인 국채 발행 없이 추진했다”며 “앞으로도 혁신을 이끌어갈 분야에 집중적으로 투자하는 등 성과 중심의 재정운용을 통해 성장을 제고하겠다”고 말했다. 그러면서 “이를 통해 세입이 증가하고 재정의 지속가능성을 확보하는 선순환 구조를 만들어 나갈 것”이라고 했다.

그는 메모리 반도체 분야를 중심으로 한 한국의 산업구조와 이에 따른 업종 편중 우려에 대해서는 “한국은 메모리 반도체뿐만 아니라, 전력반도체·센서 등 AI 핵심 공급망 분야에서 세계적인 기술력을 갖추고 있다”고 설명했다. 이어 “조선·방산·이차전지 분야에서도 한국 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있다”며 “문화·컨텐츠 산업도 새로운 성장동력으로 부상하고 있다”고 말했다.

구 부총리는 조지 엘헤더리 HSBC 대표와의 면담에서는 “한국 정부가 자본시장을 경제 성장의 핵심 플랫폼으로 육성하고, 외환·자본시장 선진화에 역량을 집중하고 있다”고 강조했다. 또 외환시장 24시간 운영 확대, 역외 원화결제 시스템 구축 등 구체적인 외환시장 개혁 방안에 대해 소개했다.

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