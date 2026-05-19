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박찬대 인천시장 후보 비난 ‘가짜 성명서’ 유포…인하대 총동창회, 고발

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본문 요약

더불어민주당 박찬대 인천시장 후보를 비난하는 가짜 성명서가 유포돼 인하대 총동창회가 인천시 선거관리위원에게 고발했다.

박 후보 캠프도 인하대 총동창회 명의를 도용한 가짜 성명서 작성자 등을 수사 당국에 고발했다.

박 캠프 관계자는 "가짜 성명서 최초 작성자와 유포 경로, 19만 인하대 동문을 능욕한 배후를 반드시 밝혀야 한다"고 말했다.

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박찬대 인천시장 후보 비난 ‘가짜 성명서’ 유포…인하대 총동창회, 고발

입력 2026.05.19 16:08

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

인하대학교 총동창회 사칭 주의 안내문. 인하대 총동창회 제공

인하대학교 총동창회 사칭 주의 안내문. 인하대 총동창회 제공

더불어민주당 박찬대 인천시장 후보를 비난하는 가짜 성명서가 유포돼 인하대 총동창회가 인천시 선거관리위원에게 고발했다. 박 후보는 인하대 출신이다.

인하대 총동창회는 19일 ‘인하대학교 총동창회’ 를 사칭해 선거와 관련해 가짜 성명서 등을 불법 유포하는 경우가 발생하고 있다며 명의도용과 선거법 위반 행위에 대해 관용 없는 법적 조치를 할 것이라고 밝혔다.

최근 SNS에는 인하대 총동창회 명의를 도용한 ‘가짜 안보 선동 성명서’가 유포되고 있다. 박 후보의 발언을 문제 삼아 ‘인하대 총동창회가 박 후보를 단호히 거부하고 지지하지 않는다’는 내용이다. 사실상 박 후보를 비난하고, 낙선운동을 조장하는 것이다.

인하대 총동창회는 입장문을 통해 “총동창회는 선거와 관련해 특정 후보를 지지하거나 거부하는 성명을 발표한 적이 결코 없다”며 “총동창회의 명예와 신뢰를 무참히 짓밟은 가짜 성명서 작성자와 유포자를 인천선관위에 고발했다”고 말했다.

이어 “공직선거법상 허위사실 유포 및 사문서위조, 명예훼손 등 적용 가능한 모든 법적 수단을 동원해 끝까지 추적, 엄벌하겠다”고 덧붙였다.

박 후보 캠프도 인하대 총동창회 명의를 도용한 가짜 성명서 작성자 등을 수사 당국에 고발했다. 박 캠프 관계자는 “가짜 성명서 최초 작성자와 유포 경로, 19만 인하대 동문을 능욕한 배후를 반드시 밝혀야 한다”고 말했다.

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