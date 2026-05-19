고유가에 관광수요 위축···‘가까운 제주’로 중화권 관광객 공략

5월 들어 내국인 관광객 하락세 전환 고유가 따른 유류할증료 인상 등 영향 중화권 시장에 ‘제주=근거리 해외’ 강조

최근 국제유가 상승으로 여행 수요 위축이 현실화되자 제주도가 ‘가까운 제주’를 전략으로 ‘중화권 관광객 모시기’에 뛰어들었다.

19일 제주도와 제주관광공사에 따르면 이달 들어 17일까지 제주를 찾은 내외국인 관광객은 66만3500여명으로, 전년동기보다 3.1% 감소했다.

올해 들어 가파른 상승 곡선을 그리던 관광객 증가세가 이달 들어 처음으로 하락 전환한 것이다. 특히 이달 방문한 내국인 관광객은 지난해 같은 기간보다 6.5%나 줄었다. 고유가에 따른 유류할증료 인상과 고물가 기조 등이 겹치면서 여행 심리를 위축시킨 것으로 분석된다.

다행히 외국인 관광객은 이달 들어 전년보다 13.7% 늘면서 상승세를 이어갔으나 상승폭은 둔화하는 양상이다.

이에 따라 도와 공사는 유류할증료 인상 등에 따른 관광시장 침체를 막기 위해 제주의 핵심 외국인 관광시장인 중화권을 대상으로 ‘근거리 접근성’을 내세운 마케팅을 강화하기로 했다.

올해 들어 이달 17일까지 외국인 중에서도 중화권 관광객은 전년 동기 대비 19% 이상 증가해 외국인 관광시장 성장을 주도하고 있다. 특히 대만 관광객은 110% 급증세를 보이며 핵심 전략시장으로 자리 잡았다. 이같은 상승세에 더해 고유가 시대에는 장거리 여행보다 짧은 비행시간과 항공 비용 부담이 적은 근거리 여행지가 적합하다는 점을 강조해 시장을 공략한다는 구상이다

도와 공사는 최근 대만에서 열린 ‘타이베이 K-관광 로드쇼’에 참가한 데 이어 오는 29일부터 31일까지 중국 항저우에서 개최되는 ‘K-관광 로드쇼’에도 나서 ‘가까운 제주’의 장점을 알릴 예정이다.

홍콩을 대상으로는 ‘부담 없이 언제든 떠나는 손쉬운 자유여행’, ‘주말 나들이 제주 여행’을 핵심 주제로 설정해 온라인 마케팅을 한다. 홍콩 여행객들이 일상 속에서 가볍게 떠날 수 있는 최적의 근거리 해외 여행지라는 이미지를 굳히는데 주력할 예정이다.

한편, 도는 내국인 관광객의 유류할증료 부담을 덜어주기 위한 국내 관광객 유치 대책도 병행한다. 오는 6월4일부터 왕복 항공권을 이용해 제주에서 2박 이상 체류 사실이 확인된 내국인 관광객에게 지역화폐 2만원을 지급하는 이벤트를 진행한다.

제주관광공사 관계자는 “고유가로 항공료 부담이 커지는 시기에 중화권은 제주가 가진 근거리 경쟁력을 극대화할 수 있는 전략적 요충지”라며 “미식과 액티비티 등 지역별 트렌드에 맞춘 관광 마케팅을 통해 중화권 관광객 유치 확대에 최선을 다하겠다”고 말했다.