“장례는 간소하게, 먼저 간 딸이 있는 곳 주변에 뿌려달라”…이태원 참사 유가족 고 안창준씨 영면

“장례는 간소하게 치르고 먼저 간 딸이 있는 곳 주변에 뿌려달라.”

10·29 이태원 참사로 딸 지호씨를 잃고 암 투병을 해오던 고 안창준씨가 생전 가족에게 남긴 말이다. 19일 소망대로 그가 경기 구리시립묘지에 있는 지호씨 묘소 옆에 안장됐다. 유족과 지인들에 따르면 안씨는 병세가 악화된 끝에 지난 17일 오전 0시10분 세상을 떠났다.

안씨는 2024년 11월 운전면허증 갱신을 위한 건강검진 과정에서 암을 발견했다. 참사로 지호씨를 잃은 뒤 약 2년 만이었다. 치료를 이어왔지만, 지난 3월 암이 뇌로 전이되면서 급격히 건강이 악화됐다.

서울 송파구 서울아산병원에 마련된 안씨 빈소에서 지난 18일 만난 그의 누나는 “동생은 담배도 피우지 않고 등산을 취미로 하던 건강한 사람”이라며 “딸을 잃고 스트레스를 과하게 받은 탓이지 않겠냐”고 눈시울을 붉혔다.

안씨는 이태원 참사 유가족협의회에서 진상 규명과 재발 방지 활동에 힘써왔다. 가족과 지인들은 안씨에 대해 “법 없이도 살 선한 사람”이라고 입을 모았다.

그의 아내 유하임씨는 “모임이 있으면 맨 마지막까지 사람들을 챙기던 사람”이라며 “투병 중에도 주변 사람부터 챙겨서 ‘당신부터 챙기라’고 나무랄 정도였다”고 말했다. 빈소를 찾은 참사 유가족들도 “고인은 유가족 행사가 있을 때마다 참석해 끝까지 자리를 지켰다”며 “뒤에서 묵묵히 책임을 다하던 분”이라고 추모했다.

지호씨는 고인이 나이 마흔에 얻은 ‘마흔둥이’이자 “친구 같은 자녀”였다. 안씨는 참사 유가족들과 만날 때마다 딸 자랑을 아끼지 않았다고 한다. 안씨는 “스스로 알아서 대학 의류학과에 들어간 속 한번 썩인 적 없는 딸”이라며 “가림 없이 누구와도 친구로 지내던 외향적인 아이”라고 딸을 설명하곤 했다. 2024년 한 대학에서 열린 간담회에서 그는 “어릴 적 지호를 뒤에 태우고 자전거를 타다가 넘어졌는데 넘어진 딸이 나를 먼저 걱정했다”며 여전한 그리움을 나타냈다.

지호씨는 2021년 경남 창원시의 한 드라마 촬영지에서 스타일리스트 보조 스태프로 일하며 배우 문소리씨와 함께 일하기도 했다. 문씨는 참사가 있고 한 달 뒤인 2022년 11월 청룡영화상 시상식에서도 “늘 무거운 가방을 들고 다니며 나랑 일해준 안지호. 10월29일에 숨 못 쉬고 하늘나라에 간 게 아직도 믿기지 않는다”라며 “너를 위한 애도는 이게 마지막이 아니다. 진상 규명이 되고 책임자 처벌이 된 그 이후에 진짜 애도를 하겠다”고 말했다.

지난해 10월 광화문광장에서 열린 참사 3주기 기억식에도 참석한 문씨는 지호씨를 “똑똑하고 밝고 씩씩하고 예의 바른 친구”라고 소개했다. 문씨는 “지호에게 ‘너를 이렇게 멋지게 훌륭하게, 멋진 딸을 키워내서 부모님이 얼마나 뿌듯하시겠니’라고 여러 번 말했다”고 회상했다. 아버지 안씨의 빈소 앞에도 문씨가 보낸 근조화환이 놓여있었다.