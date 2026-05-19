“공개 지지선언 위험 왜 모르겠나” 정원오 지지하는 리모델링·정비사업 연대 사연은

사단법인 서울도시정비조합협회와 서울시 리모델링주택조합협의회가 19일 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 공개 지지 선언을 했다. 정비 사업 연합이 연대해 지지 선언을 한 것은 이번이 처음이다.

서울 용산구 새마을금고 6층 강당에서 진행한 이날 지지 선언식에는 서울 25개 자치구 정비 사업지 조합장과 조합원, 리모델링 사업지 조합장과 조합원 등 약 350명이 참석했다. 정 후보와 강태웅 용산구청장 후보 등도 참석했다. 각 지역 구청장 후보들과의 간담회 등 별도 일정으로 참석하지 못한 양천구, 송파구 등 일부 조합은 지지 성명서를 제출했다.

이들이 이름을 걸고 공개 지지 선언을 한 이유는 오세훈 서울시장이 ‘신속 통합 개발’ 등을 추진하며 정비 사업에 힘을 실어주고 있는 동안 리모델링은 철저히 외면받았다는 판단 때문이다. 정비사업조합도 정 후보가 서울시의 ‘신속통합기획’을 그대로 이어받겠다고 약속하면서 동참했다.

현장에서 만난 한 리모델링 조합장은 “특정 후보를 지지한다는 것의 위험성을 우리가 모를 리는 없다”면서도 “하지만 지난 5년간 서울시의 리모델링은 이미 철저히 외면당해 왔고, (공개 지지 여부와 관계없이) 오세훈의 서울시는 리모델링에 힘을 실어줄 의지가 전혀 없다는 것을 알고 있다”고 말했다.

한 대단지 리모델링 조합장은 “지난 11일 오세훈 후보와 정책 간담회를 하면서 ‘오세훈의 서울시’는 앞으로도 리모델링을 절대 지원하지 않을 것이라는 공감대가 리모델링 조합들 사이에 공유됐다”고 말했다.

그는 “당시 오 후보가 ‘재건축과 리모델링은 경쟁 관계 성격이 있다’고 말했는데 그게 오 후보의 인식이라면 우리는 영원히 서울시 정비 사업 계획에서 소외될 수밖에 없다. 재건축과 리모델링은 경쟁 관계가 아니라 서울의 도시 정비를 위해 병행해 나가야 하는 사업”이라고 했다.

이날 공개 지지 선언문은 정한호 서울도시정비조합협회 이사장과 서정태 서울시 리모델링주택조합협의회 회장이 각각 단체 명의로 낭독했다.

서 회장은 낭독문에서 “서울시 주택 정책은 재개발과 재건축 두 정비 사업만 적극 지원하고 있다”며 “서울시는 타 지자체와 달리 리모델링 통합 심의 제도조차 마련하지 않은 채 추가 규제에 해당하는 사전 심의 등을 리모델링 단지에만 요구하고 있다”고 비판했다.

이어 “정비사업과 리모델링 사업이 병행할 수 있는 공정한 행정 체계가 마련돼야 한다. 특히 ‘착착개발’에 리모델링 사업이 포함된 것도 진심으로 환영한다”고 말했다.