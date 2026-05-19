부산지하철 노조 천막 농성 돌입··· “양산선 개통으로 신규 인력 채용해야”

민주노총 공공운수노조 부산지하철노동조합(지하철노조)가 인력 충원을 요구하며 농성을 시작했다.

지하철노조는 19일 오전 부산시청 앞에서 ‘증원없는 양산선 개통 저지 기자회견’을 열고, 본격적인 농성이 돌입했다. 지하철노조는 이날 “부산교통공사(공사)는 인력 충원 계획조차 확정하지 않은 채 양산선 연장구간 개통을 강행하려 한다”며 “노동조합과의 협의는커녕, 필수 인력 산정조차 ‘검토 중’이라는 답변만 반복하고 있다”고 주장했다.

공사에 따르면 오는 8월로 예정된 양산선 개통으로 공사의 열차가 운영되는 구간의 길이는 현 도시철도 양산역(2호선)~신설될 양산중앙역을 잇는 0.55㎞ 수준이다. 공사는 양산시와의 협의를 통해 14명 정도의 인력 충원을 계획하고 있는 것으로 알려졌다. 하지만 지하철노조는 산하 지회 조사를 통해 46명의 인력이 필요하다고 주장한다.

박승석 지하철노조 정책부장은 “운영 구간이 늘면 당연히 노동 조건이 악화되는데, 이를 두고 노조와 협의도 없었다”며 “결국 인력재배치를 통해 노동 강도를 높이려는 의도로 해석된다”고 말했다.

지하철 노조는 이날 ‘양산선의 안정적 운영과 시민 안전을 위한 신규 인력의 채용’ ‘인력 재배치 계획 전면 백지화’ ‘자회사 희생 강요하는 증원없는 업무 확대 계획 철회’ 등 요구안을 마련했다.

부산도시철도에서는 신규 노선 개통 때마다 파업이 일어났다. 지하철노조에 따르면 2007년 양산선(2호선), 2009년 4호선, 2016년 다대 연장선 개통 때에도 파업을 겪었다.