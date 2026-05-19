삼성전자 노사가 총파업 전 사실상 마지막 협상인 19일 사후조정에서 일부 의견 접근을 이뤘지만, 성과급 제도화 등 핵심 쟁점에선 여전히 간극이 존재하는 것으로 알려졌다. 사후조정을 진행하는 박수근 중앙노동위원회 위원장은 “(노사 합의) 가능성이 일부 있다”고 노사 합의 가능성을 시사했다.

박 위원장은 이날 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정 오후 회의 재개에 앞서 취재진과 만나 노사 합의 가능성을 묻는 질문에 “(합의가) 될 가능성도 일부 있다”고 말했다. 박 위원장은 이어 “한두 가지 쟁점이 정리가 안 되고, 안 좁혀지고 있다”고 말했다. 사후조정에서 양측의 합의가 이뤄지면 최선이지만, 합의에 이르지 못하면 중노위가 각자 대안을 절충한 조정안을 제시한다. 노사 한쪽이라도 조정안을 거부하면 협상은 결렬되고, 이는 파업으로 직결될 가능성이 크다.

박 위원장이 노사 간 간극이 여전하다고 언급한 쟁점은 성과급 재원과 상한 폐지 제도화 여부로 보인다. 노조는 영업이익의 15%에서 성과급을 배분하고, 상한도 폐지해 제도화할 것을 요구하고 있다. 반면 사측은 영업이익의 10%나 기존 성과급 산정방식인 경제적부가가치(EVA) 20%를 성과급 재원으로 하고, 반도체(DS) 부문은 국내 1위 또는 연간 영업이익 200조 실적 달성 시 특별보상을 제공하겠다는 입장이다.

성과급 재원 가운데 부문 공통 재원과 사업부 별 비중을 어떻게 나누느냐도 핵심 쟁점으로 부상했다. 노조는 ‘부문 70%·사업부 30%’ 방식으로 성과급을 배분하자는 입장이다. 이 경우 DS 부문 내 흑자 사업부인 메모리사업부와 적자 사업부인 시스템LSI·파운드리사업부 간 격차는 줄어들게 된다. 반면 사측은 노조 요구안이 성과주의 원칙을 훼손한다는 입장이다.

노측 대표 교섭위원인 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부(초기업노조) 위원장은 “조합원들이 최대한 만족할 수 있는 안을 만들겠다”고 말했다.

사후조정이 결렬되면 노조는 21일부터 총파업에 돌입한다는 계획이다. 삼성전자는 이날 파업을 주도하는 초기업노조에 총파업 기간 투입 인력을 7087명으로 통보했다. 법원은 전날 삼성전자가 노조를 상대로 제기한 위법 쟁의행위 금지 가처분 신청을 일부 인용하면서 안전 보호시설 및 시설 손상 방지, 제품 변질 방지를 위한 인력 투입을 평상시 수준으로 유지하라고 결정했다. 노조는 이에 사측에 구체적 파트(분임조)별 인원에 관한 자료를 요구하면서 “기본권을 제한받는 인원이 최소화될 수 있도록 비조합원을 먼저 배치해달라”고 말했다.

이재명 정부는 파업을 막기 위해 긴급조정권 발동 가능성을 시사한 상황이다. 김정관 산업통상부 장관은 이날 국회 산업통상중소벤처기업위원회 전체회의에서 “파업이 발생했을 때의 악영향을 우리 모두가 알면서도 우리 사회가 이를 해결하지 못한다면 앞으로 무슨 일을 할 수 있겠나”라고 말했다.