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본문 요약

행정안전부가 소관 안보단체인 한국자유총연맹의 내부 인사 규정 위반 등 의혹에 대해 특별검사에 착수했다.

윤호중 행안부 장관은 19일 자유총연맹의 정관 위반과 남산 자유센터 인근 부지 개발 의혹 등에 대해 특별검사를 지시했다고 행안부가 밝혔다.

행안부는 강석호 전 자유총연맹 총재가 지난해 12월 퇴임한 이후 수석부총재가 아닌 비서실장 겸 사무총장 직무대리가 총재 직무대행을 맡게 된 경위를 들여다볼 계획이다.

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윤호중 행안장관, 자유총연맹 ‘정관 위반·남산 부지 개발 의혹’ 특별검사 지시

입력 2026.05.19 17:35

  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

한국자유총연맹. 연합뉴스

한국자유총연맹. 연합뉴스

행정안전부가 소관 안보단체인 한국자유총연맹의 내부 인사 규정 위반 등 의혹에 대해 특별검사에 착수했다.

윤호중 행안부 장관은 19일 자유총연맹의 정관 위반과 남산 자유센터 인근 부지 개발 의혹 등에 대해 특별검사를 지시했다고 행안부가 밝혔다.

행안부는 강석호 전 자유총연맹 총재가 지난해 12월 퇴임한 이후 수석부총재가 아닌 비서실장 겸 사무총장 직무대리가 총재 직무대행을 맡게 된 경위를 들여다볼 계획이다.

자유총연맹 정관 제12조 제2항에 따르면 ‘총재 유고 시 수석부총재, 선임자, 연장자순에 따라 직무를 대행한다’로 돼 있는데, 이를 위반했을 소지가 있다는 판단에서다. 또 수석부총재가 아닌 비서실장이 총재 직무대행을 맡은 상황에서 오는 20일 임시 이사회를 소집한 것에 대해서도 적절성 여부를 따져볼 계획이다.

행안부는 또 자유총연맹이 행안부 특별검사 결과 사업중단 요구가 이뤄졌는데도 불구하고 서울 중구 남산 자유센터 인근 부지 개발을 재추진한 점에 대해서도 감사를 할 예정이다.

강 전 총재는 2024년 자유센터 인근 부지 개발을 위해 우선협상대상자를 선정하는 과정에서 특정 업체에 특혜를 줬다는 의혹을 받고 자리에서 물러났고, 행안부는 관련 사업의 중단을 요구한 바 있다.

그러나 자유총연맹은 행안부의 사업 중단 요구에도 불구하고 부지 개발을 재추진하고 있으며, 해당 의혹에 대해 사실무근이라는 입장을 밝혔다.

행안부 관계자는 “내부 신고가 있었던 것은 아니고 관할 비영리법인을 모니터링하는 과정에서 문제를 발견하게 됐다”며 “검사 결과에 따라 필요한 조치를 할 것”이라고 말했다.

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