스타벅스 ‘탱크 데이’ 논란에 외신도 주목···“부적절한 마케팅”

스타벅스가 5·18 광주민주화운동 기념일에 진행한 ‘탱크 데이’ 행사와 관련한 논란이 일파만파 커지는 가운데 외신들도 이를 관심 있게 보도했다.

로이터통신은 19일 “스타벅스코리아의 손정현 대표가 ‘탱크 데이’ 행사 후 해임됐다”고 전하며 해당 행사를 ‘부적절한 마케팅’이라고 표현했다. 5·18 광주민주화운동이 1980년 5월 학생과 시민이 주도한 민주화운동을 기념하는 날이며, 전두환 군사 독재 정권이 군대와 탱크를 동원해 시위대를 진압했다는 설명도 덧붙였다.

AFP통신은 “‘탱크 데이’라는 표현은 1980년 당시 시위대를 진압하는 데 사용된 군용 차량을 떠올리게 해 광범위한 비판을 불러일으켰다”며 논란의 맥락을 전했다. 이재명 대통령이 전날 SNS를 통해 분노를 표했다는 점도 짚었다.

영국 BBC 방송은 해당 논란을 설명한 뒤 SNS 사용자들이 이에 대해 분노한 게시물 내용을 소개했다. 이어 스타벅스코리아 측이 사과와 함께 행사를 즉시 중단했으며, 스타벅스 미국 본사도 사과문을 발표했다고 소개했다.

영국 일간 가디언은 정용진 신세계그룹 회장에 주목했다. 가디언은 “과거 미국의 마가(미국을 다시 위대하게·도널드 트럼프 대통령의 선거 구호) 진영과 연계된 국내 단체 ‘빌드업코리아’ 행사에 축사와 무료 커피 후원을 했다”고 전했다.