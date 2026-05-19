제주도심 아파트 3채 빌려 외국인 대상 온라인 도박장 운영 일당 6명 송치

제주에서 외국인을 상대로 180억원대 불법 도박사이트를 운영한 일당이 검찰에 송치됐다.

제주경찰청은 외국인 대상 불법 도박사이트를 운영한 혐의(도박사이트 개설)로 내국인 A씨(30대)와 B씨(40대), 몽골인 C씨(30대)를 구속해 송치했다고 19일 밝혔다.

또 같은 혐의로 몽골인 3명을 불구속 송치했다.

이들은 지난해 10월부터 최근까지 제주시 내 아파트 3채를 임대해 몽골인을 대상으로 불법 도박사이트를 운영한 혐의를 받는다. 이 사이트의 이용자는 8000여명, 베팅금액 규모는 180억원으로 추산됐다.

이들은 도박 자금을 외국 계좌를 거쳐 자금세탁을 한 뒤, 다시 국내 계좌로 환전하는 수법으로 수익을 챙겼다.

경찰은 지난 4월 관련 첩보를 입수하고 폐쇄회로(CC)TV와 금융계좌 분석 등을 통해 피의자를 특정했으며 일당 7명 중 6명을 붙잡았다. 해외로 도주한 또 다른 내국인 총책 1명에 대해서는 인터폴 적색수배령을 내리는 한편, 여권 무효화 조치를 단행해 추적 중이다.

경찰은 검거 과정에서 2000여 만원을 압수했으며, 도박사이트 운영으로 벌어들인 범죄수익금 6억8000여 만원에 대해 기소 전 추징보전을 신청했다. 총책이 소유한 외제 승용차도 범죄수익으로 몰수보전을 신청할 예정이다.

경찰은 “불법 도박사이트는 방송통신심의위원회를 통해 차단 조치했다”면서 “불법 사이트 운영자에 대해서는 엄정하게 대처할 것”이라고 말했다.