[6.3 재보선 인터뷰] 김영빈 “박수현 약속 끝까지 책임지겠다…공주·부여·청양을 AI 역사문화관광 메카로”

김영빈 더불어민주당 충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보는 19일 “교통 활성화와 AI(인공지능)를 활용한 다양한 역사콘텐츠 활성화로 공주·부여·청양을 역사문화관광의 메카로 만들겠다”고 말했다.

김 후보는 이날 전화 인터뷰에서 “현장에서 시민들의 말을 듣고 이를 정책으로 만들어내는 일에 깊은 전문성이 있다”며 이같이 말했다.

김 후보는 “검찰청에 있을 때도 기획 정책 업무를 많이 했다”며 “자신있게 말할 수 있는 것은 정책 전문가로서의 전문성은 충분히 깊이 쌓았다는 것”이라고 말했다. 그는 “변호사 생활을 하며 두나무 회사(가상자산 거래소)에서 일하며 실물 경제가 어떻게 돌아가는지도 알게 됐다”며 “정책과 실물 경제 흐름을 잘 안다는 것이 강점”이라고 말했다.

충남 공주 출신인 김 후보는 대전지검, 서울중앙지검 등에서 11년 간 검사로 일했다. 2019~2021년에는 법무부 장관 정책보좌관실 검사로 일했다. 2021년부터 변호사로 일하기 시작해 2022년 주식회사 두나무 최고법률책임자를 지냈다. 지방선거를 앞두고 민주당 인재영입으로 정계에 발을 내디뎠다.

- 민주당 영입 과정과 최근 지역 분위기는.

“(공천 발표) 임박해서 연락해서 받았다. 당에서는 정진석 전 비서실장이 국민의힘에서 출마하는지에 따라 어떤 후보가 적절한지 고민했던 것 같다. 당이 새롭고 실력 있는 인사로 세대교체를 하기로 하며 후보로 결정된 것으로 안다. 처음엔 김영빈이 알려진 이름이 아니니 (시민들이) 낯설어했지만, 초등학교 때 공주 교동에서 산 이야기를 하면 어르신들 얼굴이 편안해진다. 공주의 아들, 충청도 아들이라고 한다. 현장에서 발로 뛰고, 주민에 고개 숙이고 경청하는 것만이 답이다.”

- 핵심 공약은.

“공주·부여·청양의 공통 문제는 인구 감소다. 공주·부여는 백제 문화권 중심지다. 땅속에 문화재가 많다 보니 개발제한 등 불편을 겪는다. 역사문화 유산을 AI를 활용해 복원하고, 교육 자료와 관광 콘텐츠도 만든다면 공주·부여가 역사문화관광의 메카가 될 수 있을 거라고 본다. 여기에 대전·세종과 공주를 잇는 충청권광역급행철도(CTX)-A 등을 조속히 추진하는 등 교통까지 편하게 한다면 백제문화권을 아우르는 관광도시가 될 수 있을 것이다. 이를 통해 2023년 기준 공주·부여·청양을 합쳐 474만명인 관광객을 총 1000만명까지 늘릴 수 있다고 예상한다.”

- 선거공보물에 박수현 충남지사 후보 사진을 넣은 이유는.

“정치 후배이자 지역구를 이어받는 사람 입장에서 멘토이자 학교 선배인 박수현이 약속했던 일들을 내가 책임지고 마무리 짓겠다는 의미다. 박 후보가 김영빈이라는 후배에게 무거운 짐을 어깨에 올려두고 갔다. 박 후보가 쌓아온 정책과 가치들을 이어가겠다.”

- 104억원 이상 재산을 신고했는데 이 중 70억원은 두나무 주식이다.

“두나무에서 일하는 3년여 동안 기업이 성장하면서 절차에 따라 주식으로 보상을 받았다. 받을 때와 비교해 주가가 오르다 보니 금액이 커졌다. 비상장주식이라 처분이 쉽지는 않지만, 이해충돌 우려가 없도록 여러 조치를 고민하고 있다.”

- 정부 출범 1년에 선거가 치러진다.

“국민은 대한민국을 바로 세워야 한다는 시대적 요구를 하고 있다고 생각한다. 이번 선거는 내란 옹호 세력을 심판하고 민생과 경제를 살릴 수 있는 진짜 일꾼을 뽑는 선거다. 정부가 성과를 내온 만큼 많은 국민이 지지를 보내주고 계신다. 중앙정부와 발맞춰서 성과를 낼 수 있는 후보가 필요하다.”