5·18민주화운동과 박종철 열사를 모독한 스타벅스의 지난 18일 ‘탱크데이’ 이벤트에 시민들의 분노가 커지고 있다. 극우 커뮤니티 등에서나 통할 발상의 마케팅이 재계 순위 11위 대기업에서 나왔다는 것에 경악을 금할 수 없다. 모그룹인 신세계 정용진 회장이 직접 나서 스타벅스코리아 대표를 경질하고 대국민 사과까지 했지만 파장은 가라앉지 않고 있다. 회사 측은 “고의성은 없었다”고 주장하지만 그동안 정 회장이 보여준 극우적 언행 등을 감안하면 단순 실수로만 보기 어렵다. 회사는 면피성 사과로 넘어갈 게 아니라 이 사태가 왜 발생했는지 진상을 철저히 공개하고 책임 있는 후속 조치를 취해야 할 것이다.

스타벅스의 ‘탱크데이’ 이벤트는 대한민국 민주주의 발전의 핵심 추동력이었던 5·18민주화운동과 박종철 열사를 정면으로 희화화했다. 홈페이지 등에 게시된 홍보물에는 ‘탱크데이’라는 문구와 함께 ‘5/18’이 명시돼 있고, ‘책상에 탁!’이라는 표현도 포함됐다. 5·18민주화운동 당시 계엄군의 광주 시내 탱크 진입과 박종철 열사 고문치사 사건 당시 공안당국이 내놓은 ‘책상을 탁 치니 억 하고 죽었다’는 해괴한 설명을 연상시킨다. 더군다나 이벤트를 시작한 오전 10시는 5·18민주화운동 46주년 기념식이 열리던 시점이다. 온 나라가 민주주의를 위해 싸우다 희생된 영령들을 기리던 시점에 맞춰 이를 조롱하듯 ‘탱크’ 이벤트를 띄운 것이다.

정 회장은 논란이 커지자 19일 대국민 사과문을 내고 “머리 숙여 사죄드린다”고 밝혔다. 이어 엄격한 역사의식과 윤리적 기준을 정립하기 위해 자신을 포함한 전 임직원을 대상으로 교육을 실시하겠다고 했다. 또 이번 사태의 발생 경위와 승인 절차에 대한 철저한 조사를 진행해 결과를 투명하게 공개하겠다고도 했다. 그러나 정 회장은 과거 소셜미디어에 “멸공” 등의 글을 올리고, 극우 기독교 단체를 후원하는 등 극우적 행보로 논란이 된 적이 있다. 오너의 성향이 그러하니 기업 직원들도 그 방향으로 아이디어를 내 이런 용납 못할 이벤트로 나타난 것은 아닌가.

스타벅스코리아와 신세계그룹은 대표이사 교체와 사과문 발표로 이번 사태를 대충 덮으려 해서는 안 된다. 정 회장이 사과문에서 밝힌 후속 조치를 철저하게 실천하는 것만이 잃어버린 신뢰를 조금이나마 회복할 수 있는 길일 것이다. 이번 사태를 계기로 총수부터 마인드를 바꾸지 않는다면 기업 활동이 순탄치 않을 것이다. 5·18민주화운동에 대한 극우 세력의 폄훼가 계속되고 온라인상에서 거짓 주장들이 난무하는 상황 속에서 벌어진 이번 사태에 사회 전체가 단호하게 책임을 물어야 한다.