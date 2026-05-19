이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 경북 안동에서 정상회담을 갖고 글로벌 에너지·공급망 위기 대응을 위한 양국 간 협력을 강화키로 했다. 이 대통령이 지난 1월 다카이치 총리의 고향 나라현을 방문한 이후 4개월 만이자 두 정상 간 4번째 만남이다. 두 정상이 셔틀외교를 정착시킴으로써 급박한 국제질서 변동에 공동대응할 협력 분위기를 만들어낸 것은 바람직하다. 다만, 이런 신뢰 관계가 과거사 문제 등 양국의 난제를 푸는 데 보탬이 돼야 한다.

두 정상은 회담 후 공동언론발표문을 통해 지난 3월 체결된 ‘한·일 공급망 파트너십’의 성과를 평가하고 중동발 불안정 대응을 위해 긴밀하게 협력하기로 했다. 특히 LNG(액화천연가스) 협력을 확대하고 원유의 수급·비축 정보 공유도 심화하기로 했다. 에너지 생명선을 중동 지역에 대고 있는 양국이 미국·이란 전쟁과 호르무즈 해협 위기를 급박하고 심각한 공통 현안으로 본 것이다. 이 대통령은 양국 당국의 합의로 조세이 해저탄광 유해에 대한 DNA 감정이 시작된 것을 ‘작지만 의미 있는 첫걸음’이라고 평가하면서 “‘국민체감형’ 협력”을 강조했다. 인도주의적 현안인 조세이 탄광 유해 발굴처럼 양국이 합의 가능한 사안부터 성과를 축적하겠다는 의도로 보인다.

미·중 전략 경쟁과 급변하는 글로벌 경제·안보 정세 속에 한·일의 협력과 연대 필요성은 그 어느 때보다 크다. 동맹국조차 ‘협상 칩’으로 여기는 도널드 트럼프 미국 행정부와 어떻게 협력할 것인지를 비롯해 중국의 부상, 북·러 밀착, 북핵 고도화 등 양국이 지혜를 모아야 할 현안이 한둘이 아니다. 이들 사안은 국가 간 굳건한 신뢰 관계가 뒷받침되지 않으면 협력이 쉽지 않은 과제들이다.

이제, 한·일이 정상 간 셔틀외교를 넘어 과거사 문제 등 예민한 현안에 대한 접근도 병행해야 할 시점이다. 다카이치 총리는 2월 총선 압승 이후 ‘비무장 평화국가’ 강령을 잇달아 허물면서 주변국 우려를 사고 있다. 과거 식민지배 및 침략전쟁에 대한 반성도 찾아볼 수 없다. 다카이치 총리가 ‘다케시마(독도)의날’ 등 한국 관련 행사에서 절제력을 보이긴 하지만 선 넘는 발언으로 중국과 갈등을 유발하는 것을 보면 동아시아 평화를 위해 일본의 과거사 반성이 어떤 의미를 갖는지에 대한 자각이 보이지 않는다. 두 정상 간 신뢰가 양국 간 진정한 신뢰로 이어지도록 과거사 등 본질적 현안에 대해서도 논의를 시작해야 한다.