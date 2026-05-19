“식탁 위 불로초, 양파 사세요”…일일 쇼호스트 변신 송미령 장관, 평소의 10배 팔았다

농진청 영농형 태양광 시설도 점검

송미령 농림축산식품부 장관이 인터넷 방송 일일 쇼호스트로 나서 농산물 소비 촉진을 독려했다.

송 장관은 19일 오후 1시부터 전북 익산원예농협 온라인 스튜디오에서 진행된 인터넷 생방송의 판매자로 출연했다.

네이버 쇼핑 라이브와 농협 이마켓 채널을 통해 약 1시간 동안 송출된 방송에서 송 장관은 약 8분간 출연해 햇양파의 효능과 올바른 저장법 등을 직접 설명했다.

송 장관은 “양파는 식탁 위의 불로초라고 불린다”며 “양파에 포함된 쿼세틴 성분이 혈관 청소부 역할을 해 콜레스테롤 배출을 돕고 혈관 벽을 튼튼하게 만든다. 항산화와 염증 걱정을 덜어낼 수 있는 성분들이 풍부하다”고 소개했다.

이날 송 장관은 양파 외에도 제철 수박과 방울토마토 판매에도 일손을 보태며 가격 하락으로 어려움을 겪는 농가를 위한 소비 촉진 분위기 조성에 동참했다.

농식품부는 송 장관이 출연한 방송은 누적 조회 수 16만건을 넘었고, 총 판매 건수는 1233건(주문 중량 기준 4670㎏)을 기록했다고 전했다. 통상 조회 수 1000~1만건, 판매 건수 100~200건인 점을 고려하면 평소보다 10배 안팎의 성과를 거둔 것이라고 농식품부는 설명했다.

같은 날 오후 송 장관은 전북 완주군에 있는 농촌진흥청 내 영농형 태양광 실증 단지를 방문해 연구 성과를 점검했다. 영농형 태양광법은 농업인·농촌 주민이 영농 활동과 발전 사업을 병행해 농지를 유지하면서도 소득 제고와 농업·농촌의 에너지 전환을 도모하기 위한 취지로 지난 7일 국회를 통과했다.

송 장관은 “식량 안보 확보, 농업인 소득 제고, 질서 정연한 도입이라는 3대 원칙에 따라 영농형 태양광법이 차질 없이 시행되도록 할 것”이라며 “법 시행 전까지 현장의 목소리를 세밀하게 반영해 하위 법령 마련 등 후속 조치를 면밀히 준비해 나가겠다”고 밝혔다.