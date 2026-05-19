이 대통령·다카이치 총리, 원유·LNG 협력 강화…안동 정상회담

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리는 19일 정상회담을 하고 중동 정세 불안에 공동 대응하는 차원에서 원유·석유 제품·액화천연가스(LNG) 분야 협력을 강화하기로 했다. 양국 정상은 지난 1월 정상회담에서 합의된 조세이 탄광 수몰사고 희생자 유해 유전자(DNA) 감정 절차에 착수하게 된 것을 환영했다.

이 대통령과 다카이치 총리는 이날 경북 안동 한 호텔에서 정상회담을 마친 뒤 공동언론발표를 통해 이같이 밝혔다.

양국 정상은 공급망·에너지 분야 협력을 강화하기로 했다. 이 대통령은 “최근 중동 상황에서 비롯된 공급망과 에너지 시장의 불안정성에 대해 양국 간 긴밀한 협력의 필요성이 더욱 커졌다는 데 공감했다”며 “지난 3월 체결된 LNG 수급협력 협약서를 바탕으로 양국 간 LNG 협력을 확대하고, 원유 수급·비축 관련 정보 공유와 소통 채널을 심화해 나가기로 했다”고 밝혔다. 다카이치 총리도 “원유·석유 제품·LNG 상호 융통, 스와프 거래를 포함한 양국의 에너지 안보 강화 협력을 시작하기로 이 대통령과 뜻을 같이했다”고 말했다.

강유정 청와대 수석대변인은 서면브리핑을 통해 “원유·석유제품의 스와프와 상호 공급, 원유 조달 및 운송 분야 협력 등 LNG 수급 협력과 공급망 회복력 강화를 위한 구체적 이행방안은 양국의 산업 당국이 협의해 발표할 예정”이라고 밝혔다.

다카이치 총리는 “양국이 긴밀히 공조해 공급망 위기를 겪는 여타 아시아 국가들과의 자원 공급망 협력도 심화해 나가자”고 제안했고, 이 대통령은 “적극 동참하겠다”고 화답했다.

이 대통령은 과거사 문제에서는 “일본 조세이 탄광에서 발굴된 유해의 DNA 감정도 곧 시작된다”고 밝혔다. 조세이 탄광은 일본 야마구치현 우베시 앞바다에 있는 해저 탄광으로 일제강점기 조선인이 강제동원된 곳이다. 1942년 탄광 수몰 사고 사망자 183명 중 조선인은 136명이다. 이 대통령은 “과거사 문제에 있어 인도주의적 사안부터 협력해 나가는 작지만 의미 있는 첫걸음”이라고 평가했다.

강 수석대변인은 “국립과학수사연구원과 일본 경찰이 DNA 감정을 실시하고, 양국이 협력해 신원 확인 절차를 진행할 예정”이라며 “양국의 유관 당국은 관련 절차가 조속히 이루어질 수 있도록 긴밀히 협조해 나가기로 했다”고 밝혔다.

두 정상은 북한 문제에 대한 의견도 교환했다. 이 대통령은 다카이치 총리에게 “남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 ‘싸울 필요가 없는 평화의 한반도’를 구축하겠다”고 설명한 뒤, 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축에 대한 확고한 의지를 거듭 강조했다. 다카이치 총리는 “핵·미사일 문제를 포함한 북한 대응에 대해 논의했고 일·한, 일·한·미가 긴밀하게 연계해서 대응할 것을 다시 확인했다”고 말했다. 다카이치 총리는 특히 북한의 일본인 납치 문제에 대해 “즉각적인 문제 해결을 위해 이 대통령이 표명한 지지에 다시 한번 감사드린다”고 말했다.

양국 정상은 셔틀외교를 긍정적으로 평가했다. 이 대통령은 “오늘 회담을 포함해 저와 다카이치 총리는 7개월 동안 무려 네 차례나 마주 앉았다”며 “양국 정상이 형식에 구애받지 않고 언제든 필요한 때 만나 소통하는 셔틀 외교가 완전히 정착했음을 의미한다”고 말했다. 다카이치 총리는 “이번에 이렇게 이 대통령의 고향인 안동에서 셔틀 외교를 실천할 수 있게 돼 아주 기쁘게 생각하고 있다”고 말했다.

이번 회담은 지난 1월 이 대통령이 다카이치 총리 고향인 일본 나라현을 방문한 데 대한 답방 성격이다. 지난해 10월 경북 경주에서 열린 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의, 11월 남아프리카공화국에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 열린 약식회동까지 포함하면 두 정상의 네 번째 만남이다.