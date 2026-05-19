얼마나 크기에…전장서 베개로도 썼다던 빵

EBS1 ‘세계테마기행’

20일 EBS 1TV에서 방영되는 <세계테마기행>은 김진곤 중국어과 교수와 함께 중국 내륙 곳곳으로 떠난다. <삼국지> 속 전투의 배경이 되기도 한 ‘안후이성’의 행정 중심지 ‘허페이’는 중국의 대표 판관 포청천의 고향이다. 포청천의 동상과 그가 사용하던 개작두를 보며 그의 일생을 떠올리는 것으로 여행을 시작한다.



본격적인 여정에 앞서 한국 꽈배기와 비슷한 튀김 과자 ‘마화’ 맛집을 찾는다. 마화는 ‘삼꽃’이라는 뜻으로 모양이 꼬인 삼 껍질을 닮았다고 하여 붙은 이름이다. 부부와 사돈이 함께하는 마화가게에서 김 교수도 반죽을 꼬고 튀겨본다. 두 번째 음식은 노점의 도시락이다. 34년째 수레에서 도시락을 파는 부부는 한화 약 3000원에 접시 가득 음식을 내어준다.



허페이를 지나 푸른 밀밭이 드넓은 도시 ‘푸양’으로 향한다. 밀 재배로 유명한 곳인 만큼 찐빵, 만두 등 밀가루 음식이 흔하다. 이 중 특산품으로 꼽히는 것은 베개 빵이다. 과거 송나라 병사들이 전투에 나가며 베개로도 식량으로도 썼다는 말이 있는 이 음식을 즐겨본다. 오후 8시40분 방송.

