‘21세기 대군부인’ 작가 사과 …“고증 부족, 저의 불찰”

역사 왜곡 논란에 휘말린 MBC 드라마 <21세기 대군부인>을 집필한 유지원 작가가 사과했다.

유 작가는 19일 <21세기 대군부인> 홈페이지에 “고증 논란으로 시청자 여러분께 실망과 심려를 끼친 점 진심으로 사과드린다. 혹 더 큰 불편을 드리지 않을지 조심스러운 마음에 이렇게 말씀드리기까지 시간이 지체되면서 더 많은 분께 폐를 끼치게 돼 죄송하다”고 밝혔다.

유 작가는 “조선의 예법을 현대에 적용하고 가상의 현대 왕실을 그리는 과정에서 철저한 자료조사와 고증이 부족했다”며 “즉위식에서 지적받은 구류면류관과 천세라고 산호하는 장면은 조선 의례를 현대에 적용하면서 고려했어야 할 역사적 맥락을 세심히 살피지 못한 저의 불찰”이라고 했다.

이어 “제 고민의 깊이가 부족함으로 인해 상처받으신 모든 분께 다시 한번 깊은 사과의 말씀 올린다. 시청자 여러분께서 보내주신 비판과 지적을 마음에 새기고, 작가로서 부족했던 자신을 돌아보고 반성하겠다. 죄송하다”고 덧붙였다.

<21세기 대군부인>은 2022년 MBC 극본공모전 당선작이다. 유 작가는 이 작품으로 데뷔했다.

<21세기 대군부인>은 지난 15일 방영된 11화 막바지 이안대군의 왕 즉위식 장면이 역사를 왜곡했다는 비판을 받았다. 신하들이 자주국의 상징인 ‘만세’ 대신 제후국이 쓰는 ‘천세’를 외치고, 자주국의 황제가 쓰는 십이면류관 대신 중국 신하가 쓰는 구류면류관을 쓰는 장면이 문제가 됐다.

한국의 자주적 지위를 훼손한 역사 왜곡이라는 비판이 나왔고, 동북공정의 빌미를 제공했다는 지적도 더해졌다. 서경덕 성신여대 교수는 이날 <21세기 대군부인>의 역사왜곡 논란과 관련해 SNS에 “중국 동북공정에 빌미를 제공했다”며 비판했다.

논란이 이어지며 아이유, 변우석 등 주연배우들이 사과했고 이날 언론 인터뷰를 진행한 박준화 감독도 고개를 숙였다.