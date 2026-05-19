조계종 총무원장 “정치·노사관계, 상생해야”

대한불교조계종 총무원장 진우 스님이 19일 부처님오신날을 앞두고 발표한 봉축사에서 "나만의 이익을 앞세우면 결국 모두가 손해를 입지만 상생의 길을 찾을 때 나 또한 비로소 평안해질 수 있다"며 화쟁의 지혜를 강조했다.

진우 스님은 이날 '마음의 평화, 공존의 빛으로 상생의 미래를 열어갑시다'라는 제목의 봉축사에서 "정치와 경제, 노사관계 등 우리 사회 모든 분야에서 상대를 무너뜨려야 내가 사는 분열과 대립의 극단을 버려야 한다"고 밝혔다.

진우 스님은 "2600여년 전 아기 부처님께서 외치신 '천상천하 유아독존'의 사자후는 모든 존재의 존귀함을 선언한 자각의 서곡이었다"며 "자신의 행복과 평안을 스스로 만들어가야 한다는 가르침인 동시에 이웃의 아픔을 외면하지 말라는 자비의 요청"이라고 말했다.