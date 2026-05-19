아틀라스, 냉장고 번쩍 들어 운반…현장 투입 초읽기

보스턴다이내믹스, 한 발로 서서 360도 회전 등 영상 추가 공개 정교한 전신 제어 입증…현대차·기아 “2만5000대 배치할 것”

현대자동차그룹의 로봇 전문 계열사 보스턴다이내믹스가 자사 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 냉장고를 통째로 들어 올려 옮기는 영상을 추가로 공개했다. 아틀라스가 스스로 전신을 제어하며 외부 물체를 다룰 수 있다는 걸 보여준 것으로, 생산 현장 투입 시기가 가까워졌다는 전망이 나온다.



18일(현지시간) 보스턴다이내믹스는 자사 유튜브 채널을 통해 아틀라스가 23㎏ 무게의 소형 냉장고를 능숙하게 운반하는 모습이 담긴 영상을 공개했다. 이번 영상에서 가장 눈에 띄는 대목은 아틀라스의 정교한 ‘전신 제어(Whole-body Control)’ 능력이다. 아틀라스는 무거운 냉장고를 들기 위해 무릎을 반쯤 굽혀 무게중심을 잡은 뒤, 양팔로 안정적으로 물체를 들어 올렸다. 이어 테이블 앞까지 이동한 뒤, 하체는 고정한 채 상체만 180도 회전시켜 냉장고를 내려놓는 고난도 동작을 수행했다. 이는 단순한 이동을 넘어 외부 물체의 무게와 질량을 실시간으로 계산해 균형을 유지하는 고도화된 센서 기술이 뒷받침됐기에 가능했다고 한다.



보스턴다이내믹스는 이번 성과의 핵심 비결로 ‘시뮬레이션 기반 강화학습’을 꼽았다. 아틀라스는 가상 공간에서 수만번 반복학습을 통해 최적의 작업 경로와 운동 방식을 스스로 도출했다. 단 몇주 만에 실제 환경에 적응했고, 영상 속 23㎏을 넘어 최대 45㎏ 무게의 물체까지 운반하는 데 성공했다.



특히 이번 아틀라스 모델은 설계 단계부터 ‘상용화’와 ‘비용 효율성’을 고려했다고 한다. 복잡했던 내부 부품을 단순화해 액추에이터(로봇 구동장치)를 두 종류로 표준화했고, 팔과 다리의 구조를 동일하게 설계해 부품 교체와 유지보수가 쉽도록 했다. 이는 대량 생산을 통한 규모의 경제를 실현하고, 실제 생산 현장에 도입하기 위한 경제적 문턱을 낮추려는 전략으로 풀이된다.



함께 공개된 비하인드 영상에서는 아틀라스가 한 발로 서서 360도 회전하거나 백플립(뒤공중제비)하는 모습을 보여주기도 했다. 회사 측은 “이러한 동작들은 단순한 묘기가 아니라, 작업 중 미끄러지거나 넘어졌을 때 스스로 회복하는 능력을 키우기 위한 필수 훈련”이라고 설명했다.



아틀라스의 진화는 현대차그룹의 로보틱스 비전과 궤를 같이한다. 현대차그룹은 지난 CES 2026에서 로봇 기술을 실험실에서 일상과 산업 전반으로 확장하겠다는 구상을 발표했다. 이를 위해 구글 딥마인드와 전략적 협업을 진행하며 로봇 인공지능(AI) 기술 고도화에 박차를 가하고 있다.



현대차그룹은 현대차·기아의 완성차 생산 현장에 아틀라스를 2만5000대 이상 도입하겠다는 계획도 내놨다. 그룹이 2028년까지 구축할 예정인 연간 3만대 규모의 로봇 생산 시스템 중 83%에 해당한다. 생산 초기 높은 제조 비용과 판매 단가를 그룹사 자체 구매력으로 소화해 대량 생산 체제를 완성하겠다는 전략이다. 증권업계에 따르면 아틀라스의 생산 초기 원가는 대당 13만~14만달러(약 2억원) 수준이지만, 5만대를 생산하는 시점에는 원가가 3만달러(약 4300만원)까지 떨어질 것으로 분석됐다.



현대차 관계자는 “아틀라스가 선보인 물체 조작 능력은 현대차그룹의 스마트 팩토리 등 실제 생산 라인에 휴머노이드가 투입될 날이 머지않았음을 보여준다”며 “로봇과 AI의 결합이 미래 산업의 대전환을 가속화할 것”이라고 전망했다.

