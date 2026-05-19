60대 이상 일자리 늘었는데, 20·40대는 줄었다

임금근로 일자리 22만1000개 증가 5분기 만에 최대 증가폭 달성에도 제조·건설 부진 여파로 고용 한파

지난해 4분기 임금근로 일자리가 1년 전보다 약 22만개 늘어나면서 5분기 만에 최대 증가폭을 기록했다. 60대 이상 일자리가 가장 많이 늘었다.



그러나 제조업·건설업의 부진 여파로 20대와 40대 일자리 감소세가 이어져 고용시장이 질적으로 나아지지 못하고 있다는 평가가 나온다.



국가데이터처가 19일 발표한 ‘2025년 4분기 임금근로 일자리 동향’을 보면, 지난해 11월 기준 임금근로 일자리는 2112만3000개로 1년 전보다 22만1000개(1.1%) 늘어났다.



임금근로 일자리가 2100만개를 웃돈 것은 관련 통계 집계가 시작된 2017년 이래 처음이다. 증가폭과 증가율은 일자리가 약 25만개(1.2%) 늘었던 2024년 3분기 이후 가장 컸다.



임금근로 일자리는 근로자가 실제로 일한 일자리 수를 집계한 통계로 취업자와는 다른 개념이다. 한 사람이 여러 곳에서 일하면 일자리도 여러 개로 계산된다.



산업별로 보면, 건설업 일자리는 1년 전보다 8만8000개 줄어 전 산업 중 감소폭이 가장 컸다. 다만 12만8000개 줄었던 전분기보다는 감소폭이 4만개 축소됐다. 제조업 일자리는 1만4000개 줄었으나 전분기보단 감소폭이 1000개 적었다. 국가데이터처 관계자는 “건설업이 2023년 4분기 이후 일자리가 감소세였는데 전분기보다 감소 폭이 크게 줄어 일자리도 늘어났다”며 “건설 기성액 감소폭이 줄고 건설 인허가 실적 증가율은 증가전환한 영향”이라고 말했다.



보건·사회복지 일자리도 12만6000개 늘었다. ‘내수 일자리’로 꼽히는 숙박·음식 일자리가 4만개, 도소매 일자리가 1만3000개 늘어난 것도 전체 일자리 증가에 기여했다. 숙박·음식과 도소매 일자리는 전분기와 비교해 증가폭이 두배 안팎 확대됐다.



연령대별로 보면 60대 이상(24만6000개)에서 일자리가 가장 많이 증가했다. 이어 30대(9만9000개), 50대(2만4000개) 순으로 늘었다.



특히 30대는 관련 통계 작성 이래 가장 증가폭이 컸다. 데이터처 관계자는 “일자리 진입 시점이 20대에서 30대로 옮겨가는 경향과 30대 인구 증가세 등이 맞물린 결과”라며 “특히 30대 여성의 보건·사회복지서비스업 일자리 증가가 두드러졌다”고 설명했다.



그러나 청년인 20대와 경제의 중추인 40대 일자리가 부진을 면치 못하고 있다. 20대 이하 일자리는 전년보다 11만1000개 쪼그라들었다. 2022년 4분기 이후 13개 분기 연속 감소세다. 특히 신규채용 일자리가 134만8000개에 그쳐 통계 집계 이래 가장 적었다.



40대 일자리도 3만7000개 줄어 10분기 연속 감소하고 있다. 이는 제조업과 건설업 부진이 지속된 영향이다.

